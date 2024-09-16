Bir Tesla Cybertruck sahibi, 3 aylık aracının lastiklerinin aşındığını ifade etti. Gelen bilgilere göre araç, daha 10 bin km'deyken lastik değişimine ihtiyaç duymaya başladı.

Elon Musk yönetimindeki Tesla, yıllar süren bekleyişin ardından 2023 sonlarına doğru sıra dışı tasarıma sahip elektrikli kamyoneti Cybertruck’ı piyasaya sürmüştü. Araç, o zamandan beri de Kuzey Amerika’da yollardaydı.

Şimdi ise Cybertruck sahiplerinden aracın tekerlekleriyle ilgili ciddi şikâyetler gelmeye başladı. Öyle ki kullanıcılar lastiklerinin aşındığını bildirdi.

10 bin kilometre dolmadan lastik değişimi gerekmeye başladı

Lastik aşınması özellikle performans odaklı ve elektrikli araçlarda sıkça görülen bir durumda. Ağırlıktan güce kadar birçok farklı nedenden dolayı oluşabiliyordu. Ancak Cybertruck’ın, çok kısa sürede bu sorunla karşılaştığı görüldü.

Cybertruck Sahipleri Kulübü ismi verilen bir toplulukta yer alan kullanıcılardan biri, 3 ay önce aldığı Cybertruck modelinin bu sorunu yaşadığını aktardı. Üstelik aracın daha 10.060 kilometrede olduğunu ifade etti.

Paylaşıma göre aracın, şimdiden lastik değişimine ihtiyacı var. Kullanıcı, yaşanan bu sorunun bir üretim hatası olduğunu düşündüğünü söyleyerek “Bu lastikler özellikle Cybertruck için üretildi. Bu yüzden bu kadar kötü olmaları affedilemez. Konu hakkında 1 Ekim’de Tesla ile görüşeceğim.”

Cybertruck’ta Pirelli Scorpion dört mevsim veya Goodyear Wrangler Territory arazi lastikleri bulunuyor. Kullanım şartlarına göre çok büyük farklılıklar gösterse de normalde dört mevsimlik lastiklerin ömrü 70 bin km’ye kadar ulaşabiliyor. Ancak Cybertruck’ta yaşanan bu sorun, 10 bin km gibi çok kısa sürede değişim gerektiren bir aşınma sorunu yaşandığını gösteriyor. Kullanıcı, hiçbir zaman araziye de çıkmamış. Yani araç sürekli normal yollarda kullanılmış.

Tabii ki tek bir örnekten tüm Cybertruck’lar böyle demek doğru olmaz. Kullanıcının aracı nasıl kullandığını detaylı bir şekilde bilmiyoruz. Ancak Tesla, bu kadar kısa sürede yaşanan bir aşınma için açıklama yapması şart.