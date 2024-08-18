Askeri araç çözümleri sunan Archimedes Defense, Unplugged Performance iş birliği ile en dayanıklı Tesla Cybertruck'ı inşa etti.

Archimedes Defense, Unplugged Performance ile ortaklık kurarak dünyanın en dayanıklı Tesla Cybertruck'ını oluşturdu. Archimedes Defense'ın UP.FIT adlı filo bölümünün imzasını taşıyan araç, daha önce polis kuvvetleri tarafından tasarlanan araçlardan oldukça farklı ve Sting adı verilen paketlere odaklanıyor. Bu araç, her türlü yere ulaşabiliyor, üstelik şarj ihtiyacı da olabiliyor.

Bu paketlerden Sting Baja, Unplugged Performance'ın Invincible off-road gövde kitine sahip. Bu araç, off-grid maceralar için Starlink bağlantısına da sahip. Araçta Cybertruck'ı 125 kilowatt'a kadar süper şarj edebilen "kompakt, hafif, frunk'a monte edilmiş" AMP Drive G125TM elektrik jeneratör seti de yer alıyor. 800W doğrudan tahrikli piston jeneratörü Jet A, JP-8, dizel ve biyodizel yakıt kullanabiliyor.

Kurşun geçirmez kit de bulunuyor

Aracı daha da zırhlı isteyenler için ise Sting APC paketi bulunuyor. Bu pakette IED ve mayın koruması içeriyor. Zırh kaplaması ise 14,5mm ağır makineli tüfek mermilerine de dayanabiliyor. Bu paket muhtemelen askeri kullanım amacıyla üretilecek.

İki araç arasında ara noktada ise Sting Protector paketi yer alıyor. Bu model 7,62mm saldırı tüfeğine dayanabiliyor. Şirketten gelen açıklamaya göre bu model, özel, kurumsal ve devlet müşterileri için tasarlandı.

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