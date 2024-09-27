Tesla'nın Berlin Gigafactory'sinde hastalık izni oranı Ağustos'ta %17'ye çıkarken, yöneticiler ev ziyaretlerine başladı.

Almanya’daki Tesla Gigafactory, hastalık izni oranının sektör ortalamasının üç katına çıkması nedeniyle farklı bir yaklaşım izliyor. Yöneticiler, çalışanların gerçekten hasta olup olmadığını doğrulamak için ev ziyaretleri gerçekleştirmeye başladı. Ancak bu uygulama çalışanları arasında pek de hoş karşılanmıyor.

2023 yılında Almanya genelinde hastalık izni oranı ortalama %6,1 iken, otomotiv sektöründe bu oran %5,2 oldu. Fakat Tesla'nın Berlin Gigafactory’sinde bu oran, Ağustos ayında %17'ye kadar yükselmişti ve Eylül ayında %11 seviyelerindeydi. Bu yüksek oran yöneticilerin ilk etapta öfkeyle tepki vermesine ve işten çıkarma tehditleri savurmasına yol açtı. Tesis müdürü André Thierig, bazı çalışanların işe gelmek istemediği için diğerlerinin yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda kaldığını ifade etti.

Çalışanların kapısını çalan Tesla yöneticileri devamsızlığı düşürebilecek mi?

Başlangıçta yönetim, %95'in üzerinde devamsızlık gösteren çalışanlara 1.000 € ödül teklif etti. Ancak bu yöntem de yeterince etkili olmayınca Thierig ve İnsan Kaynakları yöneticisi Erik Demmler, ev ziyaretlerine yöneldi. Kapı kapı dolaşarak çalışanların gerçekten hasta olup olmadığını kontrol eden yöneticiler bu durumun çalışanlar tarafından "şerefsizce" olarak nitelendirildiğini duydu.

IG Metall sendikası temsilcisi Dirk Schulze, bu tür ağır iş yüklerinin devamsızlığı artırdığını ve kalan çalışanlar üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti. Schulze, eğer fabrika yönetimi gerçekten hastalık izni günlerini azaltmak istiyorsa, mevcut kısır döngüyü kırmaları gerektiğini vurguladı. Tesla’nın bu sorunları nasıl çözeceği ise merakla bekleniyor.