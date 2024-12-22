ASUS, insansı robot sektörüne gireceğini duyurdu. Şirketin geliştirdiği bu robot, Tesla Optimus'a rakip olacak.

Daha öncesinde bilim kurgu filmlerinde görmeye başladığımız gelişmiş insansı robotlar artık gerçeğe dönüşüyor. Öyle ki şu anda Tesla başta olmak üzere birçok teknoloji şirketinin yapay zekânın da yardımıyla bu konuda hamleler yaptığını görüyoruz. Tahminler de 2050’ye kadar bu pazarın 7 trilyon dolarlık değere sahip olacağı yönünde.

Şimdi ise bir teknoloji devinin daha insansı robot hamlesi yapacağı ortaya çıktı. En çok ilgisayarlarıyla tanıdığımız ASUS’un bu tarz bir robot geliştirdiği açıklandı.

Tesla Optimus’a rakip olacak

Şirketin Başkanı Jonney Shih, yaptığı açıklamada cihazı geliştirdiklerini doğrularken ilk insansı robotları için “tam hızda” ilerlediklerini belirtti. Robotun, Tesla’nın geliştirdiği “Optimus” robotuna rakip olacağı da gelen bilgiler arasında.

ASUS’un hâlihazırda “Zenbo” ismi verilen robotları olduğunu belirtelim. Ancak şirket, şimdi direkt Tesla Optimus benzeri yapay zekâ desteğiyle gelecek insan gibi vücuda sahip robotlara yöneliyor. Shih, yapay zekâ konusunda birçok ilerleme kaydettiklerini ve bu teknolojileri robotlarına entegre edeceklerini de söylemiş.

ASUS’un robotlarıyla ilgili bildiklerimiz bu kadar. Robot geliştirmenin ve onu eğitmenin çok zor ve uzun bir süreç olduğu bilinen bir şey. Bu yüzden muhtemelen çıkışına daha çok uzun bir süre var. Ne kadar başarılı olacağını zaman gösterecek.