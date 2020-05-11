Tesla Model 3'ün Direksiyonu Sürüş Esnasında Yerinden Çıktı

Bir Tesla sürücüsü, yaklaşık 1 aylık Tesla Model 3'üyle yola çıkmıştı ancak beklenmeyen bir olay meydana geldi. Model 3'ün direksiyonu sürüş esnasında yerinden çıktı. Neyse ki bir kaza meydana gelmedi.

İngiltere'de yaşayan Jason Tuatara, eylül ayında bir Tesla siparişinde bulundu. Firmanın en yeni araçlarından olan Tesla Model 3'ü sipariş eden Tuatara'nın aracının teslimatı bazı nedenlerden dolayı sürekli ertelendi. Aylar sonra koronavirüs salgını olmasına rağmen aracına kavuşan Tuatara, 26 Nisan'da yeni aracıyla küçük bir sürüş yapmaya karar verdi. Buraya kadar her şey normal gibi gözükse de yolda işler pek iyi gitmedi.

Tuatara büyük bir heyecanla yeni arabasıyla sürüşe başlamışken çok şaşırtıcı bir hadise gerçekleşti. Tesla Model 3'ün direksiyonu şoför koltuğunda oturan Tuatara'nın elinde kaldı. Neyse ki Tuatara herhangi bir kaza geçirmeden aracı durdurmayı başardı.

Tuatara, Twitter'dan tepkisini dile getirdi:

Tuatara'nın aracı durdurduktan sonraki hamlesiyse Twitter üzerinden yaşadığı bu olayı duyurmaktı. Tweet'ine Tesla CEO'su Elon Musk'ı etiketleyerek başlayan Tuatara, "Bugün direksiyon düştü! Aracın geri kalanının da bozulmasından endişeleniyorum! Bunun neredeyse 1 aylık bir araçta neden yaşandığı araştırılabilir mi?" diyerek Tesla'ya olan tepkisini dile getirdi.

Yedek araç olarak Jaguar verildi:

Olanlar üzerine bir Tesla yetkilisiyle iletişime geçmeyi başaran Tuatara, iletişime geçtiği kişinin böyle bir şeyi ilk kez duyduğunu belirtti. Yetkilinin olaya karşı tepkisini bir gazeteye anlatan Tuatara, aracın 90 dakika içerisinde gelip alındığını ve yedek araç olarak bir Tesla yerine Jaguar verildiğini dile getirdi. Bunun üzerine ilk başta şaşırdığını söyleyen Tuatara, "Belli ki şirketin elinde bulunan tek araç buydu" diyerek sitem etti.

Araç 24 saat içerisinde tamir edilerek sahibine ulaştırıldı ancak ortada merak edilen bir soru vardı. Bu soru "Gerçekten sorun neydi?" sorusuydu. Tuatara, Tesla'nın direksiyonu otomobile sabitlemediğini doğrulattığını belirtti ve İngiltere'de bulunan yasaların ışığında gerekli soruşturmaların yapıldığını konuşmasına ekledi. Tesla'nın daha önceki vukuatlarını da göz önüne alırsak bunların gerçekten kötü sonuçlara yol açabileceğini söyleyebiliriz.