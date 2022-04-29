Twitter'ı satın almak üzere anlaşan Elon Musk, 44 milyar doların eksik kalan bölümünü tamamlamak için bir miktar Tesla hissesi sattı. Musk, bugünden itibaren artık hisse satılmayacağını da açıkladı.

Bu hafta başında Twitter’ın tamamını 44 milyar karşılığında satın almak üzere anlaşmayan varan Elon Musk, aynı zamanda yatırımcılarda da bir korku oluşturmuştu. Bu korku, Elon Musk’ın Twitter’ı satın almak için kullanacağı paranın bir kısmını Tesla hissesi satarak edineceği yönündeydi. Bu beklentiyle birlikte Tesla hisselerinde de büyük bir düşüş görülmüştü.

Bugün yayımlanan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) belgeleriyse beklentileri doğru çıkardı. Yayımlanan belgeler, Elon Musk’ın salı günü, Twitter’ı satın almak üzere anlaşmasından bir gün sonra devasa miktarda Tesla hissesi sattığını gösterdi.

Elon Musk, 4 milyar dolarlık hisse sattı

SEC belgesine göre Elon Musk, salı günü toplam 4,4 milyon adet Tesla hissesi sattı. Bu da Elon Musk’ın yaklaşık 4 milyar dolarlık hisse sattığı anlamına geliyordu. Belgeler, Musk’ın hisseleri neden sattığını tam olarak açıklamazken, Elon Musk’tan da belgelerin paylaşılması üzerine bir açıklama geldi.

Twitter’da Tesla hisselerini sattığına dair bir yoruma cevap veren Elon Musk, bugünden itibaren (29 Nisan) herhangi bir hisse satışının planlanmadığını açıkladı. Musk’ın bugünden itibaren demesiyse aynı zamanda farklı düşünceleri de oluşturdu. Musk, çarşamba günü de hisse satmış mıydı?