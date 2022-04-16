Tesla Hava Yastığı Açılmayan Binlerce Aracını Geri Çağırıyor

Tesla'nın binlerce Model X aracını geri çağırdığı bildiriliyor. Geri çağırmanın sebebinin ise kaza sırasında açılmayan hava yastıkları olduğu belirtiliyor.

Elon Musk’ın elektrikli otomobil şirketi Tesla, sık sık arabalarını geri çağırmasıyla gündeme geliyor. Bu geri çağırmaların sebebi ise genellikle araçlarda olması gerektiği gibi çalışmayan ve arızalanan özellikler oluyor.

Şimdi de Tesla’nın 7 binden daha fazla Model X aracını geri çağırdığı bildiriliyor. 2021 ve 2022 yıllarına ait modelleri kapsayan bu geri çağırmanın ardında ise olası bir çarpışma sırasında araçların ön sırasında bulunan hava yastıklarının açılmamasının yer aldığı ifade ediliyor.

Tesla, 7 binden fazla Model X'i geri çağırıyor

Gelen bilgilere göre 7.289 adet Tesla Model X, hava yastıklarının kaza esnasında açılmaması sebebiyle geri çağırılıyor. Model X'lerde bu soruna neden olan şeyin ne olduğu ise kesin olarak bilinmiyor. Bununla birlikte araçların düzeltilmesi için geri çağılma, hava yastığı ünitelerini değiştiren Tesla teknisyenlerini kapsıyor.

Bunun üretim kaynaklı bir geri çağırma olması ise Tesla’nın bu çalışmayı, araç sahiplerinden herhangi bir ücret talep etmeden gerçekleştireceği anlamına geliyor.

Tesla’nın, söz konusu hava yastığı kaynaklı geri çağrılmadan etkilenen araçların sahiplerini 7 Haziran'da ya da buna yakın bir tarihte e-posta yoluyla bilgilendirmeye başlamayı hedeflediği ifade ediliyor. Aracının bu geri çağırma kapsamındaki araçlardan biri olduğunu düşünenlerin veya konuyla ilgili başka sorusu olan Model X sahiplerinin ise Tesla'nın müşteri hizmetleri departmanıyla iletişime geçmesi tavsiye ediliyor.