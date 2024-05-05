Tesla, insansı robotu Optimus'un yeni bir videosunu paylaştı. Robotun, fabrikada basit işleri yerine getirebildiği görüldü.

Tesla, yıllardır “Optimus” ismini verdiği insansı bir robot üzerinde çalışıyor. İlk olarak 2021’de tanıtılan bu robotun ilk prototipini ise 2022’de görmüştük. Son zamanlarda ise geliştirilme sürecinde olan robotun videoları yayımlanıyordu.

Bugün bu videolara bir yenisi daha eklendi. Tesla, resmî sosyal medya hesaplarından Optimus’un bir videosunu yayımladı. Videoda robotun gelişme gösterdiği görüldü.

Tesla’nın paylaştığı yeni Optimus videosu:

*Videoyu görüntüleyemiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayın.

Tesla Optimus hesabı tarafından paylaşılan videoda, Optimus’un şirketin fabrikasında basit işleri yapabilmeye başladığını görebiliyoruz. Robot, başarılı bir şekilde batarya hücrelerini sırayla dizebiliyor. Elon Musk’ın aktardığına göre de herhangi bir insan dahil olmadan, tamamen otonom bir şekilde bunları gerçekleştiriyor.

Kameralar yoluyla etrafını görebilen robotun gözlerinden de neler yapabildiğini izliyoruz. Optimus, pil hücrelerini sıralamak için uçtan uca sinir ağlarını kullanıyor. Robotun 2 boyutlu kameralar, dokunma ve kuvvet sensörleri kullanarak gerçek zamanlı bir şekilde çalışabildiği de aktarılıyor. Ayrıca eğitildiği fabrikalarda daha az insan müdahalesiyle çalıştığı ve tek başına daha uzun yürüyüşler yapabildiği de gelen bilgiler arasında. Musk, bu yıl sonuna kadar Optimus’a insana daha çok benzeyen yeni bir el ekleyeceklerini de belirtti.

Optimus, insan görevlerini yerine getirebilmesi için tasarlanan bir robot. İlerleyen yıllarda geniş çapta satışa sunulması planlanan cihazın, evlerden fabrikalara kadar birçok farklı yerde kullanılması planlanıyor. Ancak ne zaman çıkacağı belli değil. Musk, yakın zamanda 2025’te piyasaya sürülebileceğini söylemişti. Fakat genelde dediği tarihler doğru çıkmıyor. O yüzden bekleyip göreceğiz.