Tesla'nın uzun zamandır beklenen Cybertruck modeli, üretim darboğazları nedeniyle talepleri karşılamayabilir.

Tesla'nın elektrikli pickup aracı Cybertruck uzun zamandır bekleniyordu. Temmuz ayında 5100 adet Cybertruck satan Tesla, 5500'den fazla da ön sipariş almıştı. Tesla'nın elinde 2 milyondan fazla Cybertruck ön siparişi birikmiş durumda ve üretimdeki darboğaz bir türlü aşılamıyor.

Tesla'nın yaşadığı bu tedarik sorunu, elektrikli araç pazarındaki konumunu korumakta zorlandığına işaret ediyor. Elektrikli kamyonlara olan talep artarken Tesla'nın bu pazardaki payı da %56'dan %48'e gerilemişti. Genel olarak elektrikli araçlara olan talep artış göstermesine rağmen Tesla'nın üretimde yaşadığı darboğaz, firmanın satış rakamlarının üst üste düşmesine neden oldu.

Tesla sorunu çözmek için fiyatları arttırıyor

Tesla, bu sorunu çözmek için Cybertruck'ın fiyatını arttırdı ve ön sipariş fiyatını 100 bin dolara kadar yükseltti. Böylece İşletmeye Giriş dersinde öğretildiği gibi Tesla, arz ile talep arasındaki farkı fiyatı arttırarak çözmeyi amaçlıyor. Öte yandan bu durum çok da sürdürülebilir değil zira tüketiciler, bir noktadan sonra on binlerce dolar verdiklerinde araçlarını teslim alabilmeyi tercih edecektir.

Yaşanan sorunlara rağmen Tesla elektrikli kamyon pazarında önemli bir oyuncu ancak Ford, Rivian ve General Motors gibi rakipler bu piyasada her geçen gün daha rekabetçi hâle geliyor. Bu da Tesla'nın bu pazarın hakimiyetini uzun süre elinde tutamayabileceğini gösteriyor. Üstelik bu firmaların modellerinin çok daha ucuz olduğu biliniyor.