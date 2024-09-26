Tesla'nın yıllardır üzerinde çalıştığı "Robotaksi" aracının ne zaman tanıtılacağı belli oldu. Otonom teknolojilerde devrim yaratacak araç, çok yakında bizlerle buluşacak.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden olan Tesla, uzun yıllardır bir robotaksi projesi üzerinde çalışıyordu. Elon Musk, en başta çok büyük merakla beklenen bu aracın ağustos tanıtılacağını söylemişti. Ancak sonrasında, aracın tasarımında değişiklik yapılması nedeniyle ekime ertelendiği aktarılmıştı.

Ekim ayı geldi çattı. Tesla’nın robotaksisini ne zaman tanıtacağı merak edilirken şirketten dün gece beklenen açıklama geldi. Otomobil devi, 10 Ekim’de bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu ve basın mensuplarına davetiye gönderildi.

“Otonom teknolojilerin geleceği olacak”

Şirket, davetiyede Los Angeles’ta gerçekleştirilecek etkinliğin açıkça Isaac Asimov’un ünlü “Ben, Robot” romanına atıfta bulunan “We, Robot”, yani “Biz, Robot” ismini alacağı belirtti. Ayrıca otonom teknolojilerin geleceğini göstereceklerini de belirterek heyecanı tavan yaptırdı.

Maalesef Tesla Robotaksii hakkında bilinenler çok az. Tamamen otonom bir araç olarak geleceği tahmin ediliyor. Direksiyon ve pedalsız olacağı söylentiler arasında. Tasarımının ise Cybertruck benzeri alışılmışın dışında unsurlar taşıyabileceği tahmin ediliyor. Birkaç hafta önce robotaksi olduğu söylenen kamuflajlı bir araç test edilirken görüntülenmişti. O görüntüler de ilginç bir tasarımla gelebileceğini desteklemişti.

Robotaksi konusundaki tüm soru işaretlerimizin yanıtlanmasına çok az kaldı. Bundan tam 2 hafta sonra aracı göreceğiz. Gerçekten de vadedildiği gibi otonom araçlarda devrim yaratıp yaratamayacağı büyük merak konusu.