Ağustos ayında robotaksilerini tanıtmayı planlayan Tesla, bu araçlarda kullanacağı uygulamadan detaylar paylaştı. Uygulama, genel anlamda Uber gibi rakiplerine benzeyecek olsa da bazı otonom araç işlevlerine de sahip olacak.

Elon Musk, bu ayın başlarında yıllardır beklenen “Robotaksi” isimli otonom taksilerini 8 Ağustos tarihinde resmen tanıtacağını açıklamıştı. Şimdi ise bu araçlarda kullanılacak uygulamadan ilk bilgiler geldi.

Otomobil devi, bugün yayımladığı yılın ilk çeyreğine dair kazanç raporunda araç çağırma uygulamasının detaylarını ve ekran görüntülerini paylaştı.

Uygulama böyle gözüküyor:

Ekran görüntülerine baktığımızda günümüzde kullanılan araç çağırma uygulamalarına benzer bir tasarımla geldiğini görebiliyoruz. Yolcular, Tesla’nın robotaksisinin gelmesini beklerken aracın içindeki sıcaklığı tercihlerine göre ayarlayabiliyorlar.

Bunlar dışında bekleme süresi ve yolcu kapasitesi gibi standart özellikler de yer alıyor. Üç boyutlu bir harita, aracın nerede olduğunu kullanıcıya gösteriyor. Müzik seçimi ve varış noktasında kullanılacak rota gibi özelliklerde var. Uber’in uygulamasını andırdığını söylemek mümkün.

Musk, kazanç çağrısında yatırımcılara yaptığı açıklamada “Siber Taksi” olarak adlandırdığı araç çağırma hizmetinin “Airbnb ve Uber’in birleşimi” gibi bir işleve sahip olacağını belirtti. Bunun nedeni ise Tesla sahiplerinin araçlarını servisin bir parçası hâline getirebilecek olması. Yani hem Tesla’nın sahip olduğu hem de müşterilerin sahip olduğu otomobiller hizmette yer alacak. Kullanıcılar, araçlarının kimin tarafından kullanılabileceğini seçebilecek, istedikleri an hizmetten ayrılabilecek.

Tesla, uzun yıllardır kendi kendine giden araçların vaatlerini veriyordu. Robotaksinin ilk olarak 2019’da geleceği ifade edilmişti. Ancak Musk’ın çoğu sözünde olduğu gibi gerçekleşmedi ve bu araç yıllar boyunca gelmedi. 8 Ağustos’ta tanıtılacak olsalar da ne zaman kullanıma sunulacakları belli değil. Hâlâ bu otomobilleri bu otomobilleri görmeye başlamak için uzun bir süre olabilir.