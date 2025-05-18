İkinci Dünya Savaşı gazisi olan 98 yaşındaki bir adam, Elon Musk'ı protesto etmek için bir Tesla otomobili tankla ezdi. Ken Turner isimli adam, protestoyu anbean kaydetti ve YouTube'da paylaştı.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, son dönemlerde daha çok protestolarla gündem oluyor. Elon Musk'ın ABD'de siyasete girmesini ve söylemlerini desteklemeyen bireyler, Avrupa ile ABD'de çok büyük gösteriler düzenlediler. Hatta bazı yerlerde işler öyle bir noktaya geldi ki bir Tesla bayisine kundaklama girişimi oldu. Bu olayın sonucunda 10'dan fazla Tesla, yanarak kullanılamaz hâle geldi.

Yaşanan olaylar bunlardan ibaret değil. Bu kez İngiltere'de yaşamını sürdüren 98 yaşındaki bir adam, bir Tesla otomobili tank ile kullanılamaz hâle getirdi. İkinci Dünya Savaşı'na katılmış ve gazilik ünvanı almış Ken Turner isimli adam, "Faşizmi daha önce ezdik ve yine ezeceğiz." sloganıyla gerçekleştirdiği protestoyu YouTube kanalından da paylaştı.

Üzerinden tankla geçilen Tesla'dan geriye bu görüntü kaldı:

Ken Turner, Tesla protestosu için "Sherman" isimli bir tank modelini kullandı. Sherman, İkinci Dünya Savaşı döneminde ABD ve diğer batılı müttefikleri tarafından Almanya'ya karşı kullanılmıştı. Doğrudan Elon Musk'a yönelik bu protesto, kullanılan tank ile aslında büyük bir mesaj veriyordu. Hatırlayan okurlarımız vardır; Elon Musk, ikinci Donald Trump döneminde iki kez nazi selamı verdi. Protestoda Sherman tankı kullanılmasının nedenlerinden biri de tam olarak buydu.

Elon Musk'ın siyasete karışması, Tesla'yı oldukça zor bir döneme soktu ve bu durum kolay kolay geçecek gibi görünmüyor. Satışları dibi gören firma, yeni Model Y ile de tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaramadı. Hâl böyle olunca çanlar Elon Musk için çalmaya başlamış durumda. Şimdilik geri adım atılmıyor ancak bakalım gelecek günler, Tesla'nın hangi adımları atmasına yol açacak.

Tesla'nın tank ile ezildiği videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: