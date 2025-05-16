Tesla'nın yenilenen Model Y modelinin uzun menzilli arkadan itişli versiyonunun çok yakında Türkiye'de satışa sunulacağı açıklandı.

Elektrikli otomobil dendiğinde akla gelen ilk firmalardan Tesla, Türkiye pazarındaki yatırımlarını sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda standart menzilli yenilenen Model Y’yi Türkiye’ye getiren şirket, şimdi de merakla beklenen uzun menzilli arkadan itişli Model Y Long Range RWD versiyonunu 21 Mayıs 2025’te saat 18.30 itibarıyla satışa sunacağını duyurdu.

Yeni Model Y Long Range RWD, 2.662.662 TL’lik fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Bu versiyon, 622 kilometrelik WLTP menziliyle Model Y ailesinin en uzun menzilli üyesi olarak öne çıkıyor. Böylece Tesla, hem performans hem menzil açısından Türkiye'de geniş bir seçenek yelpazesi sunmuş olacak.

Türkiye'deki Tesla Model Y fiyatları

Model Fiyat Tesla Model Y SR RWD (500 km menzil) 1.866.203 TL Tesla Model Y LR RWD (622 km menzil) 2.662.662 TL Tesla Model Y LR AWD (586 km menzil) 3.465.581 TL

Yenilenen Model Y'lerin öne çıkan özellikleri:

Aerodinamik sürtünme katsayısı 0.23 Cd’den 0.22 Cd’ye düşürüldü

Yeni LED far tasarımı ve bölünmüş far yapısı

İç mekânda yükseltilmiş malzeme kalitesi, ambiyans aydınlatma

Ön koltuk havalandırması, elektrikli katlanabilen arka koltuklar

8 inç arka yolcu ekranı ve daha hızlı bağlantı sistemleri

Eller serbest bagaj kapağı

Güncellenmiş ses sistemi: Çift motorlu versiyonda 15 hoparlör + 1 subwoofer

Yeni süspansiyon yapısı ve 2. nesil gürültü engelleme teknolojisi

Toplam 8 kamera ile geliştirilmiş çevre görüş desteği