Arkadan İtişli Tesla Model Y Long Range Türkiye'de Satışa Sunuluyor: İşte Fiyatı ve Satış Tarihi!

2 dk okuma süresi
1
1
1
0
0
Tesla'nın yenilenen Model Y modelinin uzun menzilli arkadan itişli versiyonunun çok yakında Türkiye'de satışa sunulacağı açıklandı.

Elektrikli otomobil dendiğinde akla gelen ilk firmalardan Tesla, Türkiye pazarındaki yatırımlarını sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda standart menzilli yenilenen Model Y’yi Türkiye’ye getiren şirket, şimdi de merakla beklenen uzun menzilli arkadan itişli Model Y Long Range RWD versiyonunu 21 Mayıs 2025’te saat 18.30 itibarıyla satışa sunacağını duyurdu.

Yeni Model Y Long Range RWD, 2.662.662 TL’lik fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Bu versiyon, 622 kilometrelik WLTP menziliyle Model Y ailesinin en uzun menzilli üyesi olarak öne çıkıyor. Böylece Tesla, hem performans hem menzil açısından Türkiye'de geniş bir seçenek yelpazesi sunmuş olacak.

Türkiye'deki Tesla Model Y fiyatları

Model Fiyat
Tesla Model Y SR RWD (500 km menzil) 1.866.203 TL
Tesla Model Y LR RWD (622 km menzil) 2.662.662 TL
Tesla Model Y LR AWD (586 km menzil) 3.465.581 TL

Yenilenen Model Y'lerin öne çıkan özellikleri:

  • Aerodinamik sürtünme katsayısı 0.23 Cd’den 0.22 Cd’ye düşürüldü
  • Yeni LED far tasarımı ve bölünmüş far yapısı
  • İç mekânda yükseltilmiş malzeme kalitesi, ambiyans aydınlatma
  • Ön koltuk havalandırması, elektrikli katlanabilen arka koltuklar
  • 8 inç arka yolcu ekranı ve daha hızlı bağlantı sistemleri
  • Eller serbest bagaj kapağı
  • Güncellenmiş ses sistemi: Çift motorlu versiyonda 15 hoparlör + 1 subwoofer
  • Yeni süspansiyon yapısı ve 2. nesil gürültü engelleme teknolojisi
  • Toplam 8 kamera ile geliştirilmiş çevre görüş desteği

Tesla ile ilgili diğer içeriklerimiz:
İLGİLİ HABER

Tesla Optimus'un Hareket Yeteneklerini Gösteren Son Video Gündem Oldu (Şimdi Böyleyse Gelecekte Vay Halimize!)
İLGİLİ HABER

Tesla'nın Yüzü Gülmüyor: Yeni Model Y'ler Beklendiği Kadar Müşteri Çekemedi
İLGİLİ HABER

Uygun Fiyatlı Tesla Model Y'nin Türkiye'de Ne Zaman Yeniden Satışa Sunulacağı Açıklandı

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
1
1
1
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
1
1
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler