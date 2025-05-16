Elektrikli otomobil dendiğinde akla gelen ilk firmalardan Tesla, Türkiye pazarındaki yatırımlarını sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda standart menzilli yenilenen Model Y’yi Türkiye’ye getiren şirket, şimdi de merakla beklenen uzun menzilli arkadan itişli Model Y Long Range RWD versiyonunu 21 Mayıs 2025’te saat 18.30 itibarıyla satışa sunacağını duyurdu.
Yeni Model Y Long Range RWD, 2.662.662 TL’lik fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Bu versiyon, 622 kilometrelik WLTP menziliyle Model Y ailesinin en uzun menzilli üyesi olarak öne çıkıyor. Böylece Tesla, hem performans hem menzil açısından Türkiye'de geniş bir seçenek yelpazesi sunmuş olacak.
Türkiye'deki Tesla Model Y fiyatları
|Model
|Fiyat
|Tesla Model Y SR RWD (500 km menzil)
|1.866.203 TL
|Tesla Model Y LR RWD (622 km menzil)
|2.662.662 TL
|Tesla Model Y LR AWD (586 km menzil)
|3.465.581 TL
Yenilenen Model Y'lerin öne çıkan özellikleri:
- Aerodinamik sürtünme katsayısı 0.23 Cd’den 0.22 Cd’ye düşürüldü
- Yeni LED far tasarımı ve bölünmüş far yapısı
- İç mekânda yükseltilmiş malzeme kalitesi, ambiyans aydınlatma
- Ön koltuk havalandırması, elektrikli katlanabilen arka koltuklar
- 8 inç arka yolcu ekranı ve daha hızlı bağlantı sistemleri
- Eller serbest bagaj kapağı
- Güncellenmiş ses sistemi: Çift motorlu versiyonda 15 hoparlör + 1 subwoofer
- Yeni süspansiyon yapısı ve 2. nesil gürültü engelleme teknolojisi
- Toplam 8 kamera ile geliştirilmiş çevre görüş desteği
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