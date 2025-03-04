Fransa'daki bir Tesla bayisinde yangın çıktı. 12 araç, kullanılamaz hâle geldi. Kolluk kuvvetleri, olayın kundaklama olduğunu düşünüyorlar.

Son dönemlerde sizlerle paylaştığımız haberlerimizde Tesla ve Elon Musk'a yönelik protesto girişimlerinden bahsediyoruz. Hatta olayların bazı lokasyonlarda vandallık boyutuna ulaştığından da söz etmiştik.

Şimdiyse böyle bir haber, Fransa'dan geldi. Fransa'nın Toulouse şehrinde bulunan Tesla bayisinde yangın çıktı. Çıkan yangında 8 Tesla otomobil tamamen kül oldu. 4 otomobilde ise ağır hasar vardı. Fransa polisi, 700 bin euro civarı hasarın olduğu düşünülen olayın kundaklama olabileceği ihtimali üzerinde duruyorlar.

Yanan Tesla'ların son hâli:

Yaşanan olayın çok şaşırtıcı olmadığını söylemek gerek. Zira Fransa'da konuyla ilgili paylaşımlar yapan aşırılıkçı gruplar, Tesla bayilerine saldırı düzenlenmesi gerektiğini söylemişlerdi. Hatta bayilere nasıl saldırılacağı, araçların nasıl yakılacağı bile tüm detaylarıyla anlatılmıştı. Yaşanan olay, bu çağrıların bir sonucu gibi görünüyor. Tabii en doğru bilgi Fransız polisinin yapacağı açıklama ile gün yüzüne çıkacak.

Donald Trump ile Elon Musk'ın dünya düzenini bozmaya yemin içmiş gibi davrandıkları konusunda hemfikiriz. Ancak protestonun yolu kesinlikle vandallık olmamalı. Bakalım bu olaylar nasıl durulacak ve Tesla'ya yönelik protestolar ne zaman sona erecek...