Tesla Türkiye, Genel Müdürü Kemal Geçer'in görevinden ayrıldığı iddiası ile gündemde.

Türkiye otomotiv piyasasına 4 Nisan 2023 tarihinde giren Tesla, çok kısa bir sürede yaklaşık 10 bin araç teslimatı gerçekleştirdi. Birçok konuda büyük beğeni kazanan Tesla, Türkiye piyasasında yer edinmeye devam ediyor.

Ancak gündeme düşen bir iddiaya göre Tesla Türkiye'nin genel müdürü olan Kemal Geçer, görevinden ayrıldı.

Kemal Geçer, otomotiv sektöründen bağımsız olmasına rağmen Tesla Türkiye'ye dahil edildi.

Kemal Geçer, Lufthansa isimli bir havayolu şirketinden Tesla Türkiye'ye transfer edilen bir isim. Yani otomotiv sektörü dışında bir mesleği vardı. Otomotiv sektöründen olmayan birinin Tesla Türkiye'nin genel müdürü olarak atanması, eleştiriye sebep olmuştu.

Buna rağmen beklenen süre içerisinde hedef satış rakamlarının üzerine çıkması, tüm dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca bu satışları çok az kişiyle beraber yapması daha da dikkat çekmeye başladı.

Mürşit Unat'ın X'te (diğer adıyla Twitter) yaptığı paylaşım, akıllarda soru işareti bıraktı.

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği'nin yönetim kurulu başkanı olan Mürşit Unat'ın paylaşımı dikkat çekti. Gazeteci Emre Özpeynirci'nin iddialarına göre ise, son dönemde Tesla'da yaşadığı anlaşmazlıklar yüzünden Kemal Geçer'in yurt dışı tatiline çıkması tepkilere yol açtı. Söylentilere göre Tesla, satış ve satış sonrası yatırım desteği vermediği için Geçer ile anlaşmazlıklar yaşadı.

Aslında problem, satış sonrası hizmet eksikliğinde ortaya çıkıyor. Çünkü Geçer, 10 binden fazla araç teslim ettikten sonra satış sonrası hizmette problemler yaşandığı için müşteri memnuniyetsizliği ortaya çıkmaya başladı. Geçer'in bu durumdan hoşnut olmadığı için yurt dışı tatiline çıktığı söyleniyor.

Emre Özpeynirci'nin bir diğer iddiasına göre Türkiye'de hizmet veren Starlink, Kemal Geçer'e bağlandı.

Elon Musk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'deki görüşmesinden sonra Starlink, Kemal Geçer'e bağlandı. Böylelikle Starlink'in Türkiye'deki faaliyetlerinden Geçer sorumlu olacak.

Ancak Emre Özpeynirci, Kemal Geçer'in görevden ayrılmadığını söylüyor. Böylesi bir süreçte Geçer'in aniden ortadan kaybolması, Tesla satışlarında yavaşlamaların olacağı ve Geçer'in Starlink'e yoğunlaşacağı düşüncesini doğuruyor.

Gazeteci Emre Özpeynirci, iddiaları doğrulamak için Kemal Geçer'e ulaşıyor ve Geçer, iddiaları yalanlıyor. Ancak...

Kemal Geçer'in Tesla Türkiye'deki şu anki sözleşmesi 15 Kasım'da bir daha yenilenmemek üzere bitiyor. Görüş ayrılıklarından dolayı sözleşmesinin bitmesine az bir süre kala tatile gönderildiği söyleniyor.

Bu iddialara karşılık Tesla Türkiye'den herhangi bir açıklama gelmedi. Firmanın ne zaman resmî bir açıklama yapacağı ise merak konusu.