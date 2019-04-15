TESS, İlk Kez Dünya Boyutunda Bir Gezegen Keşfetti

NASA'nın araştırma uydusu TESS, ilk kez Dünya boyutlarında bir gezegeni keşfetti.

Johanna Teske, Paul Butler, Steve Shectman, Jeff Crane ve Sharon Wang’un içinde yer aldığı, gökbilimcilerin yaptığı araştırmaya göre, NASA’nın Transiting Exoplanets Survey Satellite isimli uydusu Dünya boyutlarında bir gezegen keşfetti. Yapılan bu araştırma Astrophysical Journal Letters’da yayımlandı.

Araştırmanın yazarlarından Johanna Teske “Bu çok heyecanlı, sadece bir yıl önce çalışmaya başlayan TESS, gezegen keşfetme konusunda çığır açacak konumuna geldi” dedi. Şili’de bulunan Las Campanas Observatory’deki Magellan 2 teleskopunda yer alan Planet Finder Spectrograph (PFS) da bu buluşta oldukça önemli bir rol oynadı. PFS, Dünya boyutundaki gezegenin keşfinde gezegenin kütlesini ölçmede yardımcı oldu.

Butler ve ekip arkadaşlarının öncülüğünde geliştirilen bir metodu kullanarak Shectman ve Crane tarafından oluşturulan PFS, radyal hız metodu adı verilen bir tekniği kullanıyor. Bu teknik şu an için gökbilimcilerin, gezegenlerin kütlelerini ölçmelerini sağlayan tek yol. Gezegenin kütlesini bilmeden, yoğunluğunun ve genel kimyasal kompozisyonunun bilinemeyeceği de göz önüne alındığında PFS oldukça kritik bir konumda bulunuyor.

Teske, PFS ile ilgili olarak “PFS, Southern Hemisphere’da bulunan ve bu ölçümleri yapabilen tek enstrüman. Yani TESS tarafından bulunan gezegenleri karakterize edebilme konusunda oldukça önemli” dedi.

Yeni keşfedilen HD 21749b gezegeninin yörüngesini tamamlaması 36 gün alıyor ve bu süre şu ana kadar TESS tarafından keşfedilen en uzun periyot konumunda bulunuyor. TESS’in içinde barındırdığı teknik yüzünden, keşfedilecek gezegenlerin yörünge periyotlarının 10 günden az olacağı öngörülmüştü. Dolayısıyla HD 21749b, bu açıdan da oldukça alışılmadık bir konuma sahip.

Gezegenin bulunduğu sistemin yıldızı, bizim Güneş’imizin yüzde 80’i kadar ve Dünya’dan yaklaşık 53 ışık yılı uzaklıkta. HD 21749b’nin kütlesi Dünya’nın kütlesinin yaklaşık 23 katı ve yarıçapı ise Dünya’nın 2,7 katı. Yoğunluğunun gösterdiği kadarıyla gezegenin önemli bir atmosferi var ancak kayalık bir gezegen değil. Bu da gökbilimcilerin, soğuk gezegenin atmosferinin evrimini ve kompozisyonunu anlamasına yardımcı olabilir.

Bundan daha heyecan verici olan şey ise HD 21749b’nin bir kardeş gezegeni bulunuyor: HD 21749c. Bu gezegenin yörüngesini tamamlaması 8 gün alıyor, boyutu kardeşinden daha küçük ve yaklaşık Dünya boyutlarında.

Wang HD 21749c ile ilgili olarak “Bu kadar küçük bir gezegenin kompozisyonunu ve tam olarak kütlesini ölçmek oldukça zorlayıcı olacak, ancak Dünya ile kıyaslayınca HD 21749c oldukça önemli. PFS ekibi bu konu hakkında veri toplamaya devam ediyor” dedi.

TESS sayesinde gökbilimciler, ilk kez küçük ötegezegenlerin kütlelerini, atmosferik kompozisyonlarını ölçebilecekler. Küçük ötegezegenlerin galaksimizde oldukça sık bulunmasına rağmen, onların çeşitliliklerinden öğrenilecek çok fazla şey var.

Diana Dragomir “Dünya boyutlarında birkaç düzine gezegen bulmayı bekliyoruz. Bu bizim ilk keşfimizdi ve TESS için de bir kilometre taşı. TESS, küçük gezegenler ve küçük yıldızlar bulmamız için bize yol açtı ve bu gezegenlerden bir tanesi potansiyel yaşam barındırıyor olabilir” dedi.