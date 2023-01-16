Teyit.org, 2023 seçimleri öncesi ve sonrasında neler yapılacağını paylaştı. Seçim öncesinde siyasetçilerin demeçleri takip edilecek, seçim sonrasında ise vaat kontrolü gerçekleşecek.

İnternetteki yalan, yanlış ya da çarpıtılmış paylaşımların aslını ortaya çıkaran Teyit.org, 2023 seçimi yaklaşırken önemli bir duyuru paylaştı. Platform, siyasetçilerin mitinglerde, televizyonlarda ve sosyal medyada yer alan beyanatlarını sistematik bir şekilde analiz etmeye başlayacağını açıkladı.

Söz konusu analizle birlikte yeni seçim döneminde seçmenler, siyasetçilerin yapacakları ve yaptıkları açıklamaların doğruluğunu göz önünde bulundurma şansı yakalayacak.

Hangi açıklamalar değerlendirilecek?

Teyit.org, her bir demeci tek tek değerlendiremeyeceğini vurgulayarak değerlendirilecek demeçler için şu kriterleri sıraladı:

Siyasi parti liderlerinin, parti sözcülerinin, gündemde etki yaratan veya Twitter’da 2 milyondan fazla takipçisi olan aktif siyasetçilerin demeçleri takip edilecek.

aktif siyasetçilerin demeçleri takip edilecek. İddialar incelenirken kamuoyu anketlerinde vatandaşlar tarafından “ Türkiye’nin önemli problemleri ” olarak tanımlanan başlıklara öncelik verilecek: Ekonomi İstihdam Eğitim Mülteciler Göç Ulusal güvenlik Adalet

” olarak tanımlanan başlıklara öncelik verilecek:

Seçim sonrasında ‘vaat kontrolü’ de yapılacak:

Teyit.org, seçim sonrasında aday, ittifak ve partilerin seçim vaatlerini de takip edecek ve ilk 100 gün boyunca vaat kontrolü yapacak.

Teyit.org’un 2023 seçimlerine dair açıklamasına bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.