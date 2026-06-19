TurkNet Paket Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar!

TurkNet, Fiber ve GigaFiber abonelik fiyatlarını zamladı. Peki zam sonrası yeni fiyatlar ne kadar oldu?

TurkNet, Fiber ve GigaFiber abonelik ücretlerine yeni bir zam yaptı.

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Bugüne kadar aylık sabit 699 TL olan TurkNet paket fiyatı, artık 949,90 TL'ye yükseldi. Ayrıca bu fiyat, hem 100 Mbps fiber paketinin hem de simetrik hız canavarı GigaFiber’in standart aylık fiyatı olarak geçerli durumda.

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Yeni TurkNet fiyatları

Paket Eski Fiyat Yeni Fiyat GigaFiber 699 TL 949,90 TL 100 Mbps Fiber İnternet 699 TL 949,90 TL 1000/50 Paketi 200 TL 350 TL

Şirket ayrıca 30. yılına özel bir kampanya 12 aylık peşin ödeme seçeneği sunuyor ve bu bir tık daha indirimli fiyattan ödeme yapabilmenizi sağlıyor.

Eğer faturayı 1 yıl boyunca peşin (veya 3 aya varan taksit imkanıyla) ödemeyi kabul ederseniz, fiyat aylık 699,90 TL’de sabitleniyor. Bu da yılda yaklaşık 3.000 TL gibi ciddi bir miktarın cebinizde kalması demek. Üstelik yarı yolda vazgeçip aboneliğinizi iptal ederseniz, kalan ayların ücreti tarafınıza iade ediliyor.