Ubisoft imzalı The Crew 2, inanılmaz indirime girdi. PC veya konsol fark etmeksizin tüm platformlardan oyuncular, yapımı kısa süreliğine %98 indirimle alabiliyor.

Platformlar tarafından yapılan kampanyalar oyun fiyatları iyice uçmuşken ülkemizdeki oyuncuların çok işine yarıyordu. Şimdi de Epic Games, Xbox, PlayStation ve Steam’den yarış oyunu sevenlerin çok hoşuna gidecek bir kampanya geldi.

Ubisoft ve Ivory Tower imzası taşıyan yarış türündeki popüler yapım The Crew 2, tüm platformlarda %98’e oranında indirime girdi. İster konsolda ister PC’de olun, oyunu çok uygun fiyata alabilirsiniz.

The Crew 2’ye gelen %98'lik indirimin ardından oluşan fiyatlar

Platform Normal Fiyatı İndirimli fiyatı Steam 39,99 dolar (1.360,08 TL) 0,80 dolar (27,21 TL) - %98 Epic Games Store 589 TL 11,78 TL (%98) PlayStation 2.499 TL 49,98 TL (%98) Xbox 420 TL 8,40 TL (%98)

The Crew 2'ye gelen %98'lik indirimler, 23-24 Eylül tarihlerine kadar devam edecek. Tablodaki linklerden platformlarına göre oyuna ulaşabilirsiniz.

The Crew 2 sistem gereksinimleri

Minimum

İşletim sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i5-2400s 2,GHz veya AMD FX-6100 veya eş değeri

Intel Core i5-2400s 2,GHz veya AMD FX-6100 veya eş değeri RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX660 ya da AMD HD 7870 (Shader Model 5.0 veya üzeri ile 2 GB VRAM)

NVIDIA GeForce GTX660 ya da AMD HD 7870 (Shader Model 5.0 veya üzeri ile 2 GB VRAM) Depolama: 57 GB

Önerilen

İşletim sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i5-3470 3,2 GHz veya AMD FX 6350 3,9 GHz veya eş değeri

Intel Core i5-3470 3,2 GHz veya AMD FX 6350 3,9 GHz veya eş değeri RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 (2GB) veya GTX 760 (4GB) veya AMD R9 270X (2GB) veya daha iyisi

NVIDIA GeForce GTX 1050 (2GB) veya GTX 760 (4GB) veya AMD R9 270X (2GB) veya daha iyisi Depolama: 57 GB

The Crew 2 nasıl bir oyun?

Açık dünyaya sahip olan ve ilk olarak 2018’de piyasaya sürülen oyun, sizi Amerikan motor sporları dünyasının içine sokarken ABD’nin dört bir yanını keşfetmenizi sağlıyor. Çok çeşitli arabaları, motorları, deniz araçları ve uçakları kullanabiliyorsunuz. İster tek başınıza isterseniz de arkadaşlarınızla oynayabildiğinizi belirtelim.

The Crew 2 fragmanı: