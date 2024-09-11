Platformlar tarafından yapılan kampanyalar oyun fiyatları iyice uçmuşken ülkemizdeki oyuncuların çok işine yarıyordu. Şimdi de Epic Games, Xbox, PlayStation ve Steam’den yarış oyunu sevenlerin çok hoşuna gidecek bir kampanya geldi.
Ubisoft ve Ivory Tower imzası taşıyan yarış türündeki popüler yapım The Crew 2, tüm platformlarda %98’e oranında indirime girdi. İster konsolda ister PC’de olun, oyunu çok uygun fiyata alabilirsiniz.
The Crew 2’ye gelen %98'lik indirimin ardından oluşan fiyatlar
|Platform
|Normal Fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Steam
|39,99 dolar (1.360,08 TL)
|0,80 dolar (27,21 TL) - %98
|Epic Games Store
|589 TL
|11,78 TL (%98)
|PlayStation
|2.499 TL
|49,98 TL (%98)
|Xbox
|420 TL
|8,40 TL (%98)
The Crew 2'ye gelen %98'lik indirimler, 23-24 Eylül tarihlerine kadar devam edecek. Tablodaki linklerden platformlarına göre oyuna ulaşabilirsiniz.
The Crew 2 sistem gereksinimleri
Minimum
- İşletim sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-2400s 2,GHz veya AMD FX-6100 veya eş değeri
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX660 ya da AMD HD 7870 (Shader Model 5.0 veya üzeri ile 2 GB VRAM)
- Depolama: 57 GB
Önerilen
- İşletim sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-3470 3,2 GHz veya AMD FX 6350 3,9 GHz veya eş değeri
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 (2GB) veya GTX 760 (4GB) veya AMD R9 270X (2GB) veya daha iyisi
- Depolama: 57 GB
The Crew 2 nasıl bir oyun?
Açık dünyaya sahip olan ve ilk olarak 2018’de piyasaya sürülen oyun, sizi Amerikan motor sporları dünyasının içine sokarken ABD’nin dört bir yanını keşfetmenizi sağlıyor. Çok çeşitli arabaları, motorları, deniz araçları ve uçakları kullanabiliyorsunuz. İster tek başınıza isterseniz de arkadaşlarınızla oynayabildiğinizi belirtelim.
The Crew 2 fragmanı: