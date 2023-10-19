Oynadıkları oyunlarda, yaşadıkları ülkeden bir şeyler görmek elbette Türk oyuncuları mutlu ediyor. Türkiye'de geçen, milyonlarca kişinin oynadığı oyunlardan bazılarını sizler için derledik.

Her yıl milyonlarca turisti kendine hayran bırakan ülkemiz, oyun yapımcılarını da etkilemiş olacak ki dünyaca ünlü bu yapımlarda bol bol yer alabiliyor.

Yıllardır İngilizce alt yazıya mahkûm edilmemizin de etkisiyle oyunlarda ülkemizle ilgili bir şeyler görmemiz bizleri mutlu ediyor. Listedeki bazı oyunlar Türkiye'de geçmelerine rağmen maalesef Türkçe dil destekleri yok hatta NPC'ler bile İngilizce konuşuyor!

Bir zamanların en sevilen yarış oyunlarından: Race Driver: GRID

Need for Speed serisinin, tüm yarış oyunu pazarını kasıp kavurduğu sırada duyurulan GRID serisinin ilk oyunu Race Driver: GRID; 2008 yılında çıkışını yaparak yarış oyunları kategorisinde büyük ses getirmişti. Oyundaki "Grand Prix Circuit" ve "Intermediate Circuit" yarışlarının bir kısmı, İstanbul Park'ta bulunan yarış pistinde yapılıyordu.

İlk olarak PlayStation, Xbox ve Windows için duyurulan bu oyunun sadece demo versiyonu bile 1 milyondan fazla kişi tarafından indirilmişti. Race Driver: GRID hâlâ çoğu oyuncu arasında en sevilen "Circuit" (Turlu) yarış oyunu olarak kabul görüyor.

Dünyanın en sevilen oyun serisinde de varız! Call of Duty: Black Ops Cold War

Biz Türk oyuncular için nasıl FIFA (yeni adıyla EA FC 24) konsol aldıran oyunsa, yabancı oyuncular için de Call of Duty serisi konsol aldıran oyunlardan biri. ABD ve Sovyetler Birliği'nin arasındaki Soğuk Savaş dönemini konu alan bu oyun, henüz olayların yeni yeni netleştiği açılış kısımlarındayken; Alexander Zuyev, MIG-29 isimli uçağı kaçırarak Trabzon Havalimanı'na iniş yaptırmıştı.

Bu uçağın Trabzon Havalimanı'na inmesi sebebiyle oyunun hikâyesinde Türkiye’ye de yer verilmişti.

Efsanevi bir Ubisoft klasiğinin gözünden İstanbul: Tom Clancy's Splinter Cell: Blacklist

Ubisoft'un gerçekten Ubisoft olduğu zamanlarda çıkan Splinter Cell: Blacklist, Ubisoft'un en değerli serilerinden biriydi. Oyunda "Fish Market" isimli bu görevde; karakterimiz Sam Fisher, İstanbul Kapalıçarşı'da bulunan düşmanları etkisiz hâle getirmekle görevlendirimişti.

Görevi yaptığınız sırada Kapalıçarşı'nın dört bir yanında asılı olan Türk bayraklarını, dükkânların üzerindeki Türkçe tabelaları görmek, oyunun çıktığı dönemde bizleri oldukça mutlu etmişti.

Kamyon sürüş simülasyonu denince akla gelen ilk oyun: Euro Truck Simulator 2

2012 yılında çıkmasına rağmen hâlâ milyonlarca oyuncu tarafından oynanan ve oyun dünyasında artık kült bir yapım hâline gelen Euro Truck Simulator 2 oyununda 2019 yılının sonunda eklenen "Road to the Black Sea" DLC'si ile birlikte artık Türkiye haritası da bulunuyor.

Bu ek paket ile birlikte tır veya kamyonumuzu dilediğimiz gibi 81 ilimizde sürebiliyoruz.

Microsoft'un en büyük yapımlarından, bir strateji başyapıtı: Age of Empires 3

Gerçek zamanlı strateji oyunu denince akla ilk gelen oyun olan Age of Empires 3'te Osmanlı İmparatorluğu'nu seçerek başka imparatorluklara karşı savaşlar açabiliyoruz.

2000'li yılların en sevilen oyunlarından olan Age of Empires serisinin 3. oyununda Osmanlı İmparatorluğu, oyunun en güçlü ordusu desek pek yanılmış olmayız. İnternet kafelerde "Abi, eycof var mı?" diye az gezmedik, hey gidi günler!

Adı her zaman GTA ile anılan ama GTA'ya rakip olamayan: Driv3r

Driv3r serisinin 3. oyunu olan Driv3r, 3 bölgede geçiyordu ve bu bölgelerden birisi de İstanbul'du. Ülkemizde çok sevilen ve uzaktan gören herkesin GTA sandığı bu efsane oyunun en büyük şanssızlığı GTA: San Andreas gibi devasa bir başyapıt ile aynı yıl çıkmış olmasıydı.

Seri her zaman GTA serisine rakip olarak görülmüştü ancak GTA ile baş edecek kadar büyük bütçeye sahip olmadıkları için oyun piyasasında rakipleri kadar büyük başarılara imza atamadı.

Bir dönemin olmazsa olmazı, internet kafelerin dolup taşmasına sebep olan: Wolfteam

Türkiye'de hiç şüphesiz bir dönemin en çok oynanan oyunlarından biri olan Wolfteam, 2017 yılında oyuna "Mardin Evleri" haritasının eklenmesiyle Türk oyuncuları oldukça mutlu etmişti.

Yeni oyunların çıkmasıyla popülerliğini yitirmekte olan Wolfteam, oyuna getirdiği bu harita ile birlikte bir süreliğine de olsa Türk oyuncuları tekrar kendine bağlamayı başarmıştı.

Maceradan maceraya atladığımız bir Sony klasiği: Uncharted 2 Among Thieves

En sevilen oyun serilerinden Uncharted'ın 2. oyununda kahramanımız Nathan Drake ile aksiyon dolu maceramızda İstanbul Müzesi'ne de yolumuz düşüyor. Oyun tamamen Türkiye'de geçmese de İstanbul Müzesi'ndeki tarihi eser bölümünün epey akılda kalıcı olduğunu söylemek hiç de yanlış olmaz.

Oyuncular, müzede bulunan NPC'lerin konuşmalarının çok alakasız ve ambiyansa uygun olmadığı konusunda bu bölümü oldukça eleştirmişlerdi.

Korku, aksiyon ve maceranın harmanlandığı, Harran'da geçen FPS oyunu: Dying Light

Dünya genelinde oldukça sevilen Dying Light, Harran City olarak tanımlanan bir şehirde geçiyordu. Türk oyuncular olarak ilk başlarda oyunun Türkiye'de geçtiği konusunda aklımızda soru işaretleri oluşmuştu. Bu soru işaretlerinin nedeni ise Harran'ın Şanlıurfa ilimizde bulunan bir ilçe olmasıydı.

Buraya kadar her şey normaldi ancak yapılan şehir tasarımı, Harran ilçesi ile pek uygun görünmüyordu. Dying Light'ın tasarımcısı, oyunun Türkiye topraklarında geçtiğini doğrulamış ancak bu şehrin Şanlıurfa'nın ilçesi olan Harran ile bağlantısı olmadığını, şehir tasarımı için İstanbul'un baz alındığını söylemişti.

Ülkemizde en çok sevilen oyun serisinin pek bilinmeyen oyunu: Counter Strike: Condition Zero

Counter Strike serisine âşık olan bir toplum olduğumuz herkes tarafından bilinen bir gerçek. Serinin çoğu oyuncu tarafından bilinmeyen oyunu Counter Strike: Condition Zero, İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde geçiyordu.

Ayrıca bu haritadaki tüm sokak isimlerinin Türkçe olduğunu hatırlatmakta yarar var. Oyun, Valve'ın en başarısız oyunlarından biri olsa da Türkiye'de geçtiği için listemizde kendisine de yer verdik.

Suikast ve gizliliğin atalarından, serisinin en iyi oyunlarından: Assassin's Creed Revelations

Assassin's Creed serisinin en sevilen karakteri Ezio Auditore ile 16. yüzyılın İstanbul'unu iliklerimize kadar hissettiğimiz bu oyunda Osmanlı İmparatorluğu hüküm sürmektedir ancak oyunda şehir hem İstanbul olarak hem de Constantinople olarak tanımlanıyordu.

Ubisoft oyunlarında pek alışkın olmadığımız canlı şehir havası, serinin bu oyununda oldukça başarılıydı. Spoiler vermeyi pek sevmeyiz ancak ne yazık ki karakterimiz Ezio Auditore'u gördüğümüz son oyun Assassin's Creed Revelations'tı.

Hâlâ mükemmel görünen, savaş duygusunu doruklarda yaşatan oyun: Battlefield 1

Çıktığı dönem tüm dikkatleri üzerine çeken serinin en kaliteli oyunlarından Battlefield 1, Birinci Dünya Savaşı'nı konu alıyordu. Gelibolu'nun oyunda yer alması bizleri her ne kadar mutlu etmiş olsa da; hikâye, taraflı bir şekilde yazıldığı için ne yazık ki Osmanlı Devleti, oyunculara çok kötü bir şekilde lanse edilmişti.

Tahmin edeceğiniz üzere oyunda Osmanlı Devleti'ne karşı savaşıyorduk.

Sıra tabanlı strateji türünün en iyilerinden, Total War: Attila

Tanrı'nın Kırbacı olarak anılan, Avrupa Hun Devleti'nin Türk Kralı Attila'nın başrolde olduğu bu değerli yapım, döneminde çıkan en iyi sıra tabanlı strateji oyunuydu. Teknik olarak günümüz Türkiye'sinde geçmeyen bu oyunda hem hastalık hem de kıtlık yetmezmiş gibi bir de savaş yükünü sırtlıyoruz.

Zor sayılabilecek türden bir yapım olan Total War: Attila'da küçük bir devlet seçtiğiniz takdirde büyük devletlerin pek dikkatini çekmiyorsunuz ancak büyük devletler arasında yükselmeniz oldukça zor. Büyük bir devlet seçtiğiniz takdirde de diğer devletler tarafından tehdit olarak görüldüğünüz için büyük saldırılara maruz kaldığınız bir oyundu.

Korku oyunu türündeki ilk yerli yapımımız: Kabus 22

İlk Türk korku oyunumuz olan Kabus 22 tabii ki Türkiye'mizde, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde geçiyor. 2006 yılında çıkan ve bulmacalarla dolu bu korku oyunu, döneminde gerçekten insanı germeyi başaran özel bir Türk yapımıydı.

İstanbul'u zombilere benzeyen ve Madun olarak adlandırılan yaratıklara karşı koruyan Demir isimli kahramanımızı yönettiğimiz bu oyunda aksiyon, macera, gerilim ve korku temalarını bir arada yaşadık.

Efsanevi film serisi Indiana Jones'un da Türkiye'de geçen bir oyunu var! Indiana Jones and the Emperor's Tomb

Dünyaca ünlü film serisi Indiana Jones'un oyununda kendisini yönettiğimiz bu yapımın bir kısmı İstanbul'da geçiyordu. Film oyunlarının genelde filmler kadar başarılı olmadığı bilinen bir gerçek, bazı istisnalar var ancak geçmişte durum genelde böyleydi.

Türk oyuncular tarafından "tutarsızlıklar" sebebiyle hikâyesi pek beğenilmeyen bu yapımda 1900'lü yılların İstanbul'unda gezintiye çıkmak, oyunun çıktığı dönem için hiç de fena değildi.

Bonus: Türkiye'de geçmeyen ama Türkiye'den esintiler bulunduran oyunlar:

Nükleer faciayı dibine kadar yaşatan Fallout 4

Bethesda'nın, Skyrim başyapıtından 4 yıl sonra çıkardığı, çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan Fallout 4; listedeki diğer oyunlara kıyasla Türkiye'de geçmiyor ancak oyunda bizler için çok büyük öneme sahip olan bir beyzbol topu var.

Bu topu bizim için önemli kılan yegâne şey ise üzerinde Atatürk'ün imzasının olması. Oyunu onlarca belki yüzlerce saat oynamış olanların bile kaçırdığı bu detay, biz Türk oyuncular için oldukça gurur vericiydi.

Günümüzün en popüler oyunlarından Valorant'ta bizi temsil eden bir karakter var: Fade

Riot Games'in yıllardır MOBA oyun pazarını domine ettiği League of Legends oyunundan sonra Counter Strike: Global Offensive ve Overwatch'a rakip olarak çıkardığı ve ciddi başarıya imza atan Valorant'ta Türk ajan olarak tanıtılan Fade isimli bir karakter bulunuyor.

Karakterin ismi her ne kadar bir Türk ismi olmasa da karakterimizin parmağındaki nazar boncuklu yüzükten ve ellerindeki kınadan da anlaşılacağı üzere Fade'in Türk kültürünü yansıttığı net bir şekilde anlaşılıyor. Ayrıca Fade'in göz renginin kırmızı ve mavi olmasından da anlaşılacağı üzere burada Ankara ve Van kedilerinden esinlendikleri anlaşılıyor.

Türkiye'den bir şeyler bulunan oyunların devamına bu içeriğimizde göz atabilirsiniz:

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