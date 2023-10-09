Netflix'in sevilen dönem dizisi The Crown'ın altıncı ve son sezonundan ilk fragman geldi. Fragman, sezonun iki bölüme ayrılarak çıkış yapacağını gösterdi.

Netflix’in dünya çapında popüler dönem dizisi The Crown’ın altıncı ve son sezonu hayranlar tarafından büyük merakla bekleniyordu. Dev platform, bugün yeni sezonun ilk fragmanını bizlerle buluşturdu.

İlk fragman, kraliyet ailesi odaklı yapımın son sezonunun farklı bir şekilde yayımlanacağını da gösterdi. Buna göre sezon, iki bölüme ayrılarak bekleyenleriyle buluşacak.

The Crown son sezon fragmanı

Fragman, izleyenleri Kraliçe II. Elizabeth’in yıllar süren yolculuğu arasında gezdiriyor. Burada da daha önce rolü üstlenen Claire Foy ve Olivia Colman’ı görebiliyoruz. Tıpkı önceki sezon gibi bu sezon da II. Elizabeth olarak karşımıza çıkacak Imelda Staunton da fragmanda yer alıyor.

Son sezon, Prenses Diana’nın trajik ölümünü de içeren 90’ların sonu ve 2000’lerin başını anlatacak. Kadroda ise Staunton dışında Prenses Diana olarak Elizabeth Debicki’yi, Prens William rolünde Ed McVey’i, Prens Harry rolünde Luther Ford’u, Kate Middleton rolünde Meg Bellamy’i, Prens Phillip rolünde Jonathan Pryce’ı, Prens Charles rolünde ise Dominic West’i göreceğiz.

The Crown son sezon çıkış tarihi

Fragman, The Crown’ın son sezonunun iki bölüme ayrılarak geleceğini gösteriyor. Dört bölümden oluşacak ilk bölüm, 16 Kasım’da, kalan dört bölüm ise bundan yaklaşık bir ay sonra 14 Aralık’ta Netflix üzerinden çıkış yapacak. Benzer bir yaklaşımı yine bir Netflix dizisi olan Stranger Things’in dördüncü sezonunda görmüştük.