Ünlü sinemacı David Fincher'ın yeni filmi The Killer'dan ilk fragman paylaşıldı. Michael Fassbender'ı soğukkanlı bir katil olarak göreceğimiz yapım, Netflix'te yayınlanacak.

Fight Club, Se7en, Gone Girl ve Zodiac gibi birbirinden başarılı filmlere imza atan David Fincher, bu yıl da The Killer isimli yepyeni bir filmle karşımıza çıkmaya hazırlanıyordu. Şimdi de merakla beklenen bu filmle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Netflix, The Killer filminin ilk fragmanını bizlerle buluşturdu. Kısa tanıtım fragmanı, karanlık bir havaya sahip olacak yapımda nelerle karşılaşacağımızın sinyallerini vererek heyecanı artırdı.

İşte The Killer’ın ilk fragmanı

Fragmandan bol aksiyon ve gerilimli olacağı görülen The Killer filmi, ünlü aktör Michael Fassbender’ın hayat verdiği soğukkanlı bir suikastçiyi konu alıyor. Bu suikastçi, hedefini kıl payı ıskaladığı bir görevin ardından işverenlerine savaş açıyor.

Filmin, Alexis Nolent’in çizgi romanından uyarlandığını belirtelim. Fincher’ın Fight Club’ta da beraber çalıştığı yazar Andrew Kevin Walker, çizgi romanı beyaz perdeye uyarlamış. Kadrosunda ise Fassbender’a ek olarak Tilda Swinton, Charles Parnell, Arliss Howard ve Sophie Charlotte gibi önemli isimler yer alıyor.

The Killer, 10 Kasım 2023’te Netflix üzerinden yayınlanacak. David Fincher, daha önce House of Cards, Mindhunter ve Mank gibi yapımlarda Netflix ile birlikte çalışmıştı.