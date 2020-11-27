Son dönemlerin en popüler Netflix dizilerinden biri olan The Queen’s Gambit, satranç seti satışlarında patlamaya neden oldu. Çıktığı ilk günden beri popülerliğini koruyan diziyle birlikte Google'da "Satranç nasıl oynanır?" aramaları da 9 yılın zirvesine ulaştı.

Geçtiğimiz haftalarda Netflix'te mini dizi olarak yayınlanan The Queen’s Gambit, yayınlandığı ilk günden beri gündemden hiç düşmedi. Sosyal medyada büyük ses getiren dizi, izleyenlerden tam not alırken birçok ülkede de Netflix zirvesine oturdu.

Öyle ki Netflix, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda tek sezonluk mini dizinin yayınlandığı ilk 28 gün içerisinde 62 milyon hane tarafından izlendiğini ve Netflix'in en çok izlenen mini dizisi olarak rekor kırdığını duyurmuştu.

Dizinin yayınlanmasının ardından satranç seti satışlarında patlama yaşanıyor:

Walter Tevis'in 1983 yılında yayımlanan romanından alıntılanan yapım, 8 yaşında müthiş bir satranç yeteneği olduğunu fark eden Beth Harmon adında, öksüz bir kızın hikayesini anlatıyor. Dizi sayesinde tüm dünyada satranca olan ilgi büyük bir oranda artarken, satranç seti satışlarında büyük bir artış yaşandı.

Dizi, satranç seti satışlarının yanında online satranç müsabakalarının oynandığı ve izlendiği internet sitelerine olan talebi de bir hayli artırdı. Google'daki aramalara bakıldığındaysa Türkiye'de satranç aramasının, dizinin platforma yüklendiği 23 Ekim tarihinden itibaren yükseldiği görülebiliyor.

The Queen’s Gambit, 63 ülkede 1 numaraya oturdu:

Netflix'in resmi sosyal medya hesapları, geçtiğimiz günlerde The Queen’s Gambit ile ilgili istatistikler paylaşmıştı. Netflix'in diziyle ilgili paylaştığı istatistikler şu şekilde:

Dizi, 92 ülkede Top 10 listesine girdi; 63 ülkede 1 numaraya oturdu.

listesine girdi; 63 ülkede 1 numaraya oturdu. Dizinin alıntılandığı roman, yayımlanmasından 37 yıl sonra The New York Times en çok satanlar listesinde yer aldı.

en çok satanlar listesinde yer aldı. Google'da yapılan "Nasıl Satranç Oynanır?" aramaları 9 yılın zirvesine ulaştı.

Tüm dünyada büyük ilgi gören The Queen’s Gambit, şu anda Netflix Türkiye'nin 2. en popüler yapımı konumunda bulunuyor. İlk sıradaysa geçtiğimiz günlerde yayınlanan Türk drama dizisi Bir Başkadır yer alıyor.