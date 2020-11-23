Yayınlandığı günden bu yana zirvelerden düşmeyen mini dizi The Queen's Gambit, Netflix'in ilk ayında en çok izlenen mini dizisi oldu. Twitter'dan paylaşım yapan Netflix, dizinin ilk 28 gün içerisinde 62 milyon hanede izlendiğini duyurdu.

Geçtiğimiz haftalarda Netflix'te mini dizi olarak yayınlanan The Queen's Gambit, yayınlandığı ilk günden beri gündemden hiç düşmedi. Sosyal medyada da büyük ses getiren dizi, izleyenlerden tam not alırken Netflix'te de zirveye oturdu.

Walter Tevis'in 1983 yılında yayımlanan romanından alıntılanan yapım, öyle büyük ilgi gördü ki Netflix'in bir ay içerisinde en çok izlenen mini dizisi olarak rekor kırdı. Bugün Twitter hesabından bir paylaşım yapan Netflix, tek sezonluk mini dizinin yayınlandığı ilk 28 gün içerisinde 62 milyon hane tarafından izlendiğini duyurdu.

The Queen's Gambit, 63 ülkede Netflix listelerinin zirvesine oturdu:

Bu rekoru resmi sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaşan Netflix, paylaşımda diziyle ilgili daha fazla ilgi çekici bilgiye de yer verdi. Netflix'in The Queen's Gambit ile ilgili paylaştığı diğer bilgiler şu şekilde:

Dizi, 92 ülkede Top 10 listesine girdi; 63 ülkede 1 numaraya oturdu.

Dizinin alıntılandığı roman, yayımlanmasından 37 yıl sonra The New York Times en çok satanlar listesinde yer aldı.

Google'da yapılan "Nasıl Satranç Oynanır?" aramaları 9 yılın zirvesine ulaştı.

The Queen's Gambit nasıl bir dizi?

Spor ve dram ağırlıklı bir konu işleyen The Queen's Gambit, 8 yaşında müthiş bir satranç yeteneği olduğunu fark eden Beth Harmon adında, öksüz bir kızın hikayesini anlatıyor. Soğuk Savaş döneminde geçen dizide, bir yanda Beth'in dünyanın en büyük satranç oyuncusu olma hedefi peşindeki maceralarını bir yanda da alkol, ilaç bağımlığı ve duygusal güçlüklerle mücadelesini görüyoruz.

Dizinin oyuncu kadrosunda Beth Harmon karakterine hayat veren Anya Taylor-Joy bulunuyor. Dizideki diğer isimler arasında Bill Camp (Mr. Shaibel), Christiane Seidel (Helen Deardorff) ve Rebecca Root (Miss Lonsdale) gibi oyuncular yer alıyor.