Kariyerlerine yön vermek isteyen ve yeteneklerini bilgi teknolojisinde nasıl kullanacağını merak eden üniversite öğrencilerini hedefleyen Think Tech Bilişim Kampı, 16-17 Ocak’ta online olarak gerçekleşecek.

Anbean ve Yazılımcı Kariyer Platformu Coderspace’in bu sene 5.sini düzenleyeceği Think Tech Bilişim Kampı, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden seçilmiş bilişim teknolojisine ilgi duyan öğrencilerle, teknoloji/bilişim sektörünün en iyi şirketlerini aynı platformda buluşturmayı hedefleyen interaktif bir etkinlik olarak tanımlanıyor.

Geçtiğimiz senelerde fiziksel olarak gerçekleşen ve büyük ilgi gören etkinlik bu sene pandemi koşulları sebebiyle 16-17 Ocak 2021 tarihlerinde, çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Etkinliğin katılımcıları arasında Arçelik, DefineX, FORD OTOSAN, Garanti BBVA Teknoloji, Intertech, Türkiye İş Bankası, Migros, Şişecam, Türk Telekom, TUSAŞ, Yapı Kredi Teknoloji ve Şişecam gibi önemli isimler yer alıyor.

Sektörün önde gelen şirketlerinin katılımı ile gerçekleşecek olan Think Tech Bilişim Kampı, kariyerlerine yön vermek isteyen, yeteneklerini bilgi teknolojisinde nasıl kullanacağını merak eden ve bu alanda yoğunlaşmış şirketleri yakından tanımak isteyen 3. ve 4. sınıf öğrencilerine ve yeni mezunlara iki günlük heyecanlı bir deneyim fırsatı sunuyor. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayarabilirsiniz.