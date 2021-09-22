Geçtiğimiz aylarda, Thodex adlı kripto para borsasından aldığı devasa miktarda parayla ülkeden kaçan ve ülkede güncel olarak kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Bilgilere göre Özer'e firar sırasında yardım eden bir Arnavutluk vatandaşı tutuklandı ve cezaevine yerleştirildi.

Ülkemizde maalesef dolandırıcılık olayları sık sık görülüyor. Teknolojinin gelişmesi ve kötü amaçlı kişilerin de bu gelişen teknolojiyi kullanarak yöntemlerini sürekli değiştirmesi, bu dolandırıcılık olaylarının önünün kesilmesini zorlaştırıyor. Örnek olarak önceleri telefon ya da SMS üzerinden yapılan dolandırıcılıkların günümüzde daha çok dijital dünyada görülmesini gösterebiliriz.

Zaman zaman göz boyamayla, zaman zaman da saldırılarla gerçekleşen bu olaylar, ülkemizde en son Thodex adlı kripto para borsasıyla gündeme geldi. Söz konusu borsanın kurucusu Faruk Fatih Özer, elde ettiği parayla kayıplara karışınca da ülkenin en çok arananlar listesinde -kırmızı bültenle- kendisine yer buldu. Şimdiyse hakkında açılan soruşturmada yaşanan bir gelişmeyle karşımızda.

Özer’e yardım ve yataklık eden bir isim tutuklandı:

Özer’in kayıplara karışmasının ardından son hız devam eden araştırmalar, ekipleri Arnavutluk’a ulaştırdı. Burada ekipler, Özer’e yardım eden E.H.'yi gözaltına aldı. Arnavutluk vatandaşı olan E.H. İHA’nın haberine göre polis soruşturmasında konuşmadı ve suçlamaları kabul etmedi. Bunun üstüne bir de Fatih Özer’i tanımadığını, dolayısıyla da öyle birine yardım etmediğini söyledi.

Fakat bilgilere göre polisin elinde E.H.’nin Özer’e yardım eden kişi olduğuna dair fazlaca kanıt bulunuyordu. Soruşturmasının ardından E.H., cezaevine yerleştirildi.

Ne olmuştu?

Aktif olduğu dönemde ülkemizin en büyük üçüncü kripto para borsası olan Thodex, yatırımcıların para aktarma ya da çekme işlemleri sırasında sorun yaşamasıyla gündeme gelmişti. Bu noktada borsanın battığını düşünen yatırımcılar, borsanın kurucusu Faruk Fatih Özer'in sosyal medya hesaplarını kapatıp yurt dışına kaçmasıyla istemeye istemeye olayı anlamaya başladı.

Başta, Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarlık para ile bu kaçışı gerçekleştirdiği söylenmişti fakat daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu miktarın 108 milyon dolar olduğunu söyledi. Olay hakkında soruşturma hala devam ediyor. Gelişmeleri sizlere aktarıyor olacağız.