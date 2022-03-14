Thodex'in Firari CEO'su, 8 Mağdurun Zararını Karşıladı

Geçtiğimiz yıl milyonlarca dolarlık vurguna imza atan Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer'in 8 mağdurun zararını karşıladığı öğrenildi. Özer'in avukatının mağdurların avukatına ulaştığı ve uzlaşma talep ettiği ifade edildi.

Kripto para sektörünün popülerliğinin en üst seviyede artış gösterdiği 2021 yılında Thodex borsası, büyük bir vurgunla gündeme gelmişti. Türkiye merkezli borsa, binlerce kullanıcısını milyonlarca dolar değerinde dolandırmış, borsanın CEO’su Faruk Fatih Özer yurt dışına kaçmıştı. Vurgunun ardından çok yakında yakalanıp Türkiye’ye getirileceği söylenen Faruk Fatih Özer hala yakalanmamışken bugün önemli bir haber paylaşıldı.

Müşteki avukatlarından Sinan Keskin, yurt dışında firari bulunan Faruk Fatih Özer’in ve Thodex şirketinin avukatının kendisiyle irtibata geçtiğini ve uzlaşmaya gitmek istediklerini söyledi. Keskin, buna istinaden uzlaşma görüşmelerini müvekkillerinin hak ve menfaatleri gereğince yürüttüklerini, müvekkillerinin de bu uzlaşmaya onay verdiklerine dair yazılı ve sözlü taahhüt verdiklerini ifade etti.

8 müvekkilin zararı giderildi

Keskin, açıklamasının devamında geçtiğimiz hafta perşembe günü müvekkillerin hesabına uzlaşmaya konu zarar miktarın yatırıldığını açıkladı. Keskin, ödeme yapılan müvekkilleri için şikâyetten vazgeçme dilekçelerini de verdiklerini ifade etti. Paylaşılan bir dekont, bir müvekkile 1 milyon 123 bin 980 TL kadar ödeme yapıldığını gösterdi.

Avukat Keskin, şikâyetten vazgeçmeyenler için Faruk Fatih Özer hakkında soruşturmanın devam edeceğini vurgulayarak “Ama birçok mağdur da uzlaşma anlamında olumlu bakıyor sürece. Olumlu bakmayanlar için de süreç devam edecektir.” açıklamasında bulundu. Thodex soruşturmasında yüzlerce müvekkili olan Keskin, geçen hafta itibarıyla 8 kişinin zararının giderildiğini ve bunların zarar miktarının yaklaşık 2 milyon TL civarında olduğunu söyledi.