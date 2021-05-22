Geçtiğimiz aylarda çekimlerine başlanan Thor: Love and Thunder’ın henüz inşa aşamasında olan seti, The Daily Mail tarafından havadan görüntülendi. Set, Asgard’lıların evi olacak kasabanın ta kendisi.

Marvel’ın yeni yapımı, Thor serisinin dördüncü filmi olacak Thor: Love and Thunder’ın çekimleri yaklaşık 5 ay önce başladı. Yeni filmin çekimleri devam ederken çekimlerden bazı set arkası ya da filmin içeriğine işaret eden fotoğraflar da gelmeye devam ediyor. Bugünse Avustralya’daki setten yeni fotoğraflar paylaşıldı.

The Daily Mail tarafından paylaşılan fotoğraflar, havadan çekildi ve sete dair önemli detayları gözler önüne serdi. Set, henüz inşa şamasında olan küçük bir kasabayı gösteriyor. Kasabada birden fazla ev, bir adet bar ve ‘New Asgard (Yeni Asgard)’ ismi verilen bir otel bulunuyor. Bununla birlikte bazı yerlerde de botlar ve tekneler yer alıyor.

Thor: Love and Thunder’ın setinden görüntüler:

Setin etrafı, mavi panellerle çevrili durumda. Bu sayede ekip, çekimler tamamlanınca kasabayı filmde gördüğümüz haline kavuşturabilecek. Bu küçük yerleşim yeri, fotoğraflardan anlayabildiğimiz kadarıyla deniz kenarında bir yer olacak. Denizi ve karayı ayıran yerin iki beyaz botun altındaki kaldırım olduğunu açık bir şekilde görebilirsiniz.

Bunun yanı sıra fotoğraflardan birinde Viking’lerin botlarını andıran bir bot yer alıyor. Bu botun içindeyse lunaparklardaki trenlerde gördüğümüz koltuklar bulunuyor. Bu koltukların işlevinin ne olacağını bilmesek de fotoğrafı gören bazı taraflar, Asgard’lıların insanlar için eğlence amaçlı turlar düzenleyeceklerini ifade ediyor.

Büyük bir beklenti oluşturan Thor: Love and Thunder’da Natalie Portman, yeniden Jane Foster olarak geri dönecek ve Goddess of Thunder olmak üzere çekici kaldıracak. Film, bugüne kadar gördüğümüz tüm Marvel filmlerinden daha fazla yeni yüze, Marvel Sinematik Evreni’nden geçişlere ve ünlü isimlere yer verecek.