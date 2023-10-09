Meta, mikroblog platformu Threads'e Topics özelliği getirmek için kolları sıvamış gibi görünüyor. Bir ekran görüntüsü, bu özelliğin X'te bulunan "Gündemdekiler" özelliği ile birebir aynı olacağını gözler önüne seriyor.

Sosyal medya devi Meta'nın birkaç ay önce kullanıma sunduğu mikroblog platformu Threads, şimdilerde X olarak andığımız Twitter'a benzemek için elinden geleni ardına koymuyor. Bu bağlamda; Threads ile ilgili gelen son haberler ise platformun çok yakında önemli bir eksiği daha gidereceğini gözler önüne seriyor. Bir Meta çalışanı tarafından yapılan açıklamaya göre Threads, yakında "Gündem" veya "Topics" olarak anılan özelliğe sahip olacak.

Meta, Topics özelliğinin geleceğine ilişkin resmî bir açıklama yapmamış olsa da bir Meta çalışanı, bu özelliğin nasıl çalışacağına ilişkin bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım, kısa bir süre sonra kaldırıldı ancak bu kez de bağımsız geliştirici Willian Max, yaklaşmakta olan özelliğin ekran görüntüsüne ulaşmayı başardı. Threads'in Topics özelliği, genel olarak X'inki ile aynı olacak.

Threads'in yeni özelliği işte böyle görünecek:

Threads'in Topics özelliğinde konu başlıkları ve konuyla ilgili kaç adet paylaşım yapıldığı gibi bilgiler bulunacak. Konu başlığına dokunan kullanıcı, ilgili paylaşımları görüntüleyebilecek. Topics özelliği, uygulamada yeni bir sekme yerine Arama sayfası içinde bulunacak. Threads'in yeni özelliği, X'in birebir kopyası olarak karşımıza çıkmış durumda.

Threads'in Topics özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağına ilişkin hiçbir bilgi paylaşılmadı. Ancak sızdırılan ekran görüntüsü, özellik için her şeyin hazır olduğunu gözler önüne seriyor. Threads kullanıcıları, çok yakında bu özelliğe ulaşacaklardır.