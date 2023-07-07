Meta CEO'su Mark Zuckerberg, yeni sosyal medya platformları Threads'e ne zaman reklam geleceğini açıkladı.

Instagram’ın Twitter rakibi platformu Threads, 5 Temmuz’da yayınlandı. Üstelik kullanıcı deneyimi konusunda da botsuz ve reklamsız olmasıyla bazı noktalarda kullanıcıların beğenisini de topladı. Tabii gerçekçi olmak gerekirse bu iki başlık, sadece sınırlı süreyle geçerli olacak.

Bot tarafını henüz bilmiyoruz. Ancak Meta’nın çokça sevdiği reklamlar konusunda en sonunda merakla beklenen açıklama geldi. Mark Zuckerberg, Threads’te yaptığı paylaşımda platforma ne zaman reklam geleceğini açıkladı.

Reklamlar bir süre daha yok:

Threads’te “pompglobal”in “Zuck, reklamları tüm yeni Threads kullanıcılarına salmayı beklerken salya akıtıyor.” gibi agresif paylaşımına yanıt veren Zuckerberg, reklamları ne zaman getirmeyi düşündüklerine dair şu yorumu paylaştı:

“Yaklaşımımız diğer tüm ürünlerimizle aynı olacaktır: Önce ürünü iyi çalışır hale getireceğiz, sonra onu 1 milyar kişiye ulaşan net bir yola sokup sokamayacağımıza bakacağız ve ancak o zaman para kazanmayı düşüneceğiz.”

Mark Zuckerberg’ün açıklamasına bakacak olursak reklamların bir süre daha platformda olmamasını bekleyebiliriz. Kullanıcı sayısı her ne kadar hedeflenen sayıya her geçen gün yaklaşsa da uygulamanın “çalışır hale” gelmesi için bir süre daha bekleyecek gibiyiz.

Threads, şu anlık pek çok istenen özelliğe yer vermiyor, her geçen gün gelen geri bildirimlerle iyileştiriliyor. Yani bir süre daha uygulamanın tadını çıkarabileceğiz.

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