Mark Zuckerberg tarafından 6 Temmuz gecesi kullanıma açılan Threads, daha şimdiden 30 milyon kullanıcıya ulaştı. Elon Musk, Threads’ın bu kadar ilgi görmesine sinirlenmiş olacak ki, Meta’ya karşı bir dava açmaya hazırlanıyor.

6 Temmuz gecesi Türkiye’den de kullanılabilir olan Threads, Twitter rakibi bir platform olarak karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz sene Twitter’ı satın alarak platformun başına geçen Elon Musk, o günden bu yana tam anlamıyla platformun ayarlarını bozdu. Threads’ın ise ilk günden bu kadar popüler olması sonrasında Musk’ın Meta’ya dava açacağı öğrenildi.

Kullanıma açıldığı ilk günde 30 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan Threads, kısa zamanda en fazla popüler olan uygulamalar arasında girdi. Son gelen bilgilerde ise Twitter’ın avukatı Alex Spiro’nun Meta’nın CEO’su ve Threads’in kurucusu Mark Zuckerberg’e; ticari sır ve fikri mülkiyet hakkını kasıtlı ve yasa dışı şekilde kötüye kullandığından söz eden bir mektup yolladığı ortaya çıktı.

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Twitter, kovduğu çalışanları işe alan Meta’yı dava etmek istiyor

Yeni ortaya çıkan bilgilerde Twitter'ın avukatlarının, Threads'i ticari sırları çalmak ve fikri mülkiyeti kötüye kullanmaktan dava açmakla tehdit ettiği öğrenildi.

Quinn Emanuel hukuk firması tarafından Mark Zuckerberg’e gönderilen mektupta, Twitter'ın "Meta Platforms'un Twitter'ın ticari sırlarını ve diğer fikri mülkiyetlerini sistematik, kasıtlı ve yasadışı bir şekilde kötüye kullandığına dair ciddi endişeleri" olduğu iddia edildi.

İddiaya göre Meta, düzinelerce eski Twitter çalışanını kasıtlı olarak ve Twitter'ın ticari sırlarını platformu oluşturmak için kullanmak amacıyla işe aldı. Perşembe günü Semafor'a verilen mektupta, çalışanların yanlarında taşıdıkları ticari sırları kullanarak projeyi geliştirmek üzere kasıtlı olarak bu projeye atandıkları da belirtildi.

Meta ise tabi ki Twitter’ın bu iddialarına katılmadığını ifade etti. İsmi belirtilmeyen bir kaynak, “Threads mühendislik ekibindeki hiç kimse eski bir Twitter çalışanı değil. Böyle bir şey söz konusu değil" açıklamasında bulundu.