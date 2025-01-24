Meta, Threads kullanıcılarının ana akışında reklam göstermek için ABD ve Japonya’da sınırlı bir test süreci başlattığını duyurdu.

Meta, Threads kullanıcılarının ana akışında reklam göstermeye yönelik sınırlı bir test süreci başlattığını duyurdu. Şirket, testin şimdilik yalnızca ABD ve Japonya’daki birkaç marka ile gerçekleştirileceğini açıkladı.

Instagram yöneticisi Adam Mosseri, test sürecinden elde edilecek sonuçlara göre reklamların kapsamının ilerleyen dönemde genişletilebileceğini açıkladı.

Ana akışta gönderiler arasında yer alacak

Meta, Threads’teki reklamların, ana akışta gönderiler arasında görüntü olarak yer alacağını duyurdu. Kullanıcılara gösterilecek reklamların, Threads ve Instagram’daki etkileşimler, gönderi tercihleri, e-posta adresleri ve Meta platformları dışındaki etkinlikler baz alınarak belirleneceği açıklandı.

Kullanıcılar, yeni özellikle birlikte reklamları özelleştirebilecek, atlayabilecek veya şikayet edebilecek. Meta’nın bu hamlesi, geçtiğimiz nisan ayında Adam Mosseri’nin Threads’e reklamların ekleneceğini doğrulamasıyla gündeme gelmişti. Reklamların daha geniş kapsamda 2025’in başlarında kullanıma sunulması planlanıyor.