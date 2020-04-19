Türk Hava Yolları, sosyal medyada eleştirilere neden olan ABD tahliye uçuşlarıyla ilgili konuya açıklık getirdi. Şirket, uçuşların 799 - 899 dolar arasında sabit fiyat uygulamasıyla yapılacağını bildirdi.

Koronavirüs nedeniyle uçuşlarını durdurma kararı alan THY, yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi için çalışmalar yürütüyor. Son dönemde THY’nin tahliye görevleri için sosyal medyada eleştirilere neden olan fahiş fiyat iddiasına kayıtsız kalmayan şirket, bu konuda bir açıklama yaptı.

THY’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 23 Nisan 2020’de Washington DC ve New York, 24 Nisan’da ise Los Angeles’tan yapılacak tahliye seferleri için şehirlere göre sabit fiyat uygulaması olduğu belirtildi. Bilet fiyatlarının her şey dahil 799 - 899 dolar aralığında olduğu açıklandı.

Sosyal medyadaki paylaşımlar yalanlandı

Resmi hesabından açıklama yapan THY, sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntünün 20 Mayıs 2020 tarihine ait olduğunu belirterek bu tarihte bir tahliye seferlerinin olmadığını açıkladı. Şirket, “Bu tarihte ABD’den planlanmış bir tahliye seferimiz bulunmamaktadır. Milli bayrak taşıyıcı havayolu olmanın verdiği sorumlulukla dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarımızı vatan topraklarına kavuşturuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu zorlu süreçte dünyanın dört bir yanından 25 bin vatandaşımızı ailelerine kavuşturduk. 59 ülkedeki yaklaşık 25 bin vatandaşımızın da ramazan ayını evlerinde aileleriyle birlikte geçirmelerini sağlamak için bakanlıklarımızla koordineli çalışmalar yürütüyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

THY’nin yaptığı açıklamanın devamında, “Markamızın yurt dışından gerçekleştirilecek tahliye uçuşlarının bilet fiyatları hakkında bazı mecralarda yer alan iddialar tamamen gerçek dışıdır.” ifadeleri kullanıldı.