Yaralanmalar, hastalıklar ve çeşitli nedenlerle fiziksel acıdan dolayı kıvranabiliyoruz. Herkesin ağrı eşiği farklı olsa da bazı rahatsızlıklar var ki ağrı sıralamasında önlerde. Peki bir insanın çekebileceği en büyük acılar hangileri?

Sinir sistemimizin verdiği tepkilerle hissedilen bu ağrılar bazen dayanılmaz boyutlara ulaşabiliyor ve insanın gerçekten canını okuyor.

İşte insanların deneyimleyebileceği en şiddetli fiziksel acılardan bazılarını sıraladık. Bu sıralamanın ağrının seviyesine göre değil karışık olarak verildiğini de belirtelim.

Trigeminal nevralji (delirten hastalık)

Adından da anlayabileceğiniz gibi trigeminal nevralji, insanı delirtecek cinsten. Trigeminal nevralji, yüz bölgesindeki trigeminal sinirin etkilenmesi sonucu ortaya çıkan ani ve şiddetli ağrılarla karakterize bir rahatsızlık.

Acı genellikle yüzde elektrikli çarpma hissi olarak tanımlanıyor. Ağrı, yüzün bir tarafında yoğunlaşıyor ve konuşma, yemek yeme gibi günlük aktiviteleri bile imkânsız hâle getirebiliyor. Yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürdüğü için de tedavi gerektiriyor.

Küme baş ağrıları (intihar baş ağrısı)

Başın bir tarafında ya da özellikle göz çevresinde hissedilen dayanılmaz ağrılardan küme baş ağrıları o kadar şiddetli intihar baş ağrısı olarak da biliniyor.

Ataklar genellikle uyarı vermeden başlıyor ve birkaç saat sürebiliyor, uykudan bile uyandırabiliyor. Ağrı dönemleri haftalar veya aylar sürebiliyor. Hayati tehlikesi olmasa da yaşamı ciddi anlamda etkilediğinden etkili bir tedavi yöntemiyle ağrı dönemlerin süresi veya sayısı azaltılabiliyor.

Böbrek taşı

İdrar yollarından geçerken şiddetli ağrılara neden olan böbrek taşları, bel bölgesinden başlayıp kasıklara doğru yayılan bir ağrıya neden oluyor ve sıklıkla buna mide bulantısıyla kusma da eşlik ediyor.

Acıyı çekenler bilir ama özellikle annelerimizden “Bu ağrıya senden 10 tane daha doğururdum.” lafını da duyuyoruz. Taşın boyutuna ve konumuna bağlı olarak da ağrının şiddeti değişebiliyor.

Doğum sancısı

Yukarıda bahsetmişken tabii ki doğum sancısını da listeye eklemeden olmaz. Yeni bir hayatın bedeli gibi gelen doğum sancısı, her ne kadar doğal bir süreç olsa da şiddeti kişiden kişiye değişebiliyor.

Zona (gece yanığı)

Suçiçeği virüsünün yeniden aktifleşmesiyle ortaya çıkan zona, ciltte döküntü ve kabarcıklarla birlikte şiddetli ağrıya neden oluyor. Sinir uçlarının iltihaplanmasıyla oluşan ve haftalarca süren zonanın ağrısını gerçekten çeken bilir. Çektim biliyorum!

Zona da tedavi edilmesi gereken rahatsızlıklar arasında bulunuyor. Hem ciltteki döküntülerin gitmesi hem de ağrının bitmesi için belirti gördüğünüz anda doktora koşsanız iyi olur.

Apandisit

Apandisin iltihaplanmasıyla ortaya çıkan apandisit, karnın sağ alt kısmında şiddetli ağrıya neden oluyor. Acil müdahale gerektiren bir durum çünkü tedavi edilmezse apandis patlayabilir ve hayati tehlike oluşabilir.

Disk kayması (fıtık)

Fıtıklaşmış disk, omurlar arasındaki disklerin yer değiştirmesi sonucu sinirlere baskı yaparak bel ve bacaklarda şiddetli ağrıya neden olabiliyor. Bu acı, hareket kısıtlılığı yaşattığı için yaşam kalitesini de düşürüyor. Disk kaymasında fizik tedavi, ilaç tedavisi ve bazen cerrahi müdahale gerekebiliyor.

Donmuş omuz

Omuz eklem kapsülünün kalınlaşıp sertleştiği donmuş omuz, hareketi ciddi şekilde kısıtlayan bir durum. Şiddetli, derin ve yanıcı ağrıya yol açan rahatsızlığın iyileşmesi ve hareketin geri kazanılması bazen yıllar sürebiliyor.

Kemik kırıkları

Travma, aşırı yüklenme ve kemik hastalıkları gibi nedeniyle bütünlüğünü kaybetmesi sonucu meydana gelen kemik kırıkları, vücudun herhangi bir kemiğinde oluşabilir. Kırık sırasında sinir uçlarının uyarılması ve iltihaplanma süreci nedeniyle de şiddetli, keskin ve zonklayıcı bir ağrı hissedilir.

Kapalı, açık, parçalı ve stres kırıkları gibi kırığın türüne bağlı olarak hem ağrının şiddeti hem de iyileşme süreci değişebiliyor.

Kalp krizi

Kalbin bir kısmında kan akışının kesilmesi ve kalp kasına yeterli oksijen gitmemesi durumunda ortaya çıkan kalp krizi ise göğüste baskı, sıkışma veya ezilme hissiyle başlıyor; kola, çeneye, boyuna veya sırta yayılarak birkaç dakikadan uzun sürüyor.

Şiddetli göğüs ağrısına nefes darlığı, terleme, mide bulantısı ve baş dönmesi de eşlik edebiliyor. Kalp krizi de acil tıbbi müdahale gerektiren rahatsızlıklar arasında.

Ameliyat sonrası ağrı

Bu ağrı türü; cerrahi işlemin türüne, kesi büyüklüğüne ve hastanın ağrı eşiğine bağlı olarak değişiyor. Sinir uçlarının uyarılması ve iltihaplanma süreciyle keskin, yanıcı ve zonklayıcı ağrı, ilk birkaç gün yüksek seviyede olsa da dokular zamanla iyileştikçe ağrılar da azalıyor. Fiziksel terapi ya da ağrı kesici gibi bazı yöntemler ise bu durumda hastaların imdadına koşuyor.

Akut pankreatit

Akut pankreatit ise pankreasın aniden iltihaplanmasıyla ortaya çıkan ciddi bir durum. Ağrı genellikle karın üst bölgesinde başlıyor ve sırta yayılarak şiddetli, yanıcı şekilde devam ediyor.

Aniden başlayan ve saatler süren ağrılar genellikle yemek yedikten sonra kötüleşip buna mide bulantısı, kusma, ateş ve karında hassasiyet eşlik edebiliyor. En yaygın nedenleri ise safra taşları ve aşırı alkol tüketimi.

Gut

En sık ayak başparmağında görülse de bilek, diz ve dirsek gibi eklemleri de etkileyen gut, vücutta biriken ürik asit kristallerinin eklemlerde iltihaplanmaya neden olmasıyla ortaya çıkan bir hastalık.

Atak sırasında şişlik, kızarıklık, aşırı hassasiyet ve yanıcı ağrı hissediliyor. Ancak bu o kadar şiddetli ki gut olan bir kişi yatağın örtüsüne bile dayanamaz hâle geliyor.

Elbet bunlardan birini yaşayan vardır aramızda. Siz nasıl hissettiniz?

Bunları da inceleyebilirsiniz: