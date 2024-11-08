Başımız ağrıdığında yapılacaklar listesinde değişmeyen alışkanlıklardan biri de başımıza tülbent ya da kafa bandı gibi sıkı bir şey sarmak oluyor. Ağrı kesici ya da diğer yöntemler bir yana büyükannelerimizden kalan bu yöntem gerçekten işe yarıyor mu, bir bildiklerimi vardı yoksa şehir efsanelerinden biri mi?

Her baş ağrısının etkisi ve nedeni aynı olmadığı gibi tülbent bağlamak da hepsinde etkili olmayabiliyor.

Tabii ki en etkili çözüm baş ağrısının asıl sebebini bulmak ve hayatımızı buna göre düzenlemek ama tülbentlerden de vazgeçmek olmaz.

Tülbent ve kafa bantları genellikle “gerilim tipi” baş ağrısında işe yarıyor.

Stres, yorgunluk, susuzluk, uyku eksikliği, hormon dalgalanmaları ya da yanlış oturma pozisyonu gibi farklı sebeplerle baş ağrısı yaşayabiliyoruz. Baş ağrısı türlerinden en yaygın olanı ise gerilim tipi. İnsanların yüzde 70’i gerilim tipi baş ağrısını yaşıyor.

Bandana ya da tülbent sarmak ise kafada bir baskı ve buna bağlı gevşeme hissi yaratıyor. Yani tülbent sarmanın işe yaradığı nokta aslında hafif baskıyla desteğin sürdürülmesi.

Tülbent sarmak gibi etkileri olan başka uygulamalar da var.

Baş ağrısının azalması için kafa derisine, şakaklara veya enseye masaj yaparak hafif baskıyı yaratabilirsiniz.

Düzenli egzersiz ve yeterince dinlenmek ise baş ağrınız için yapacağınız diğer etkili adımlar. Soğuk kompres uygulamak, ışıkları kısmak, çok çiğnemekten uzak durmak, kafeini azaltmak ve bol su içmek ise gerilim tipi baş ağrısı için yapılan diğer uygulamalar arasında.

Sonuç olarak, başa tülbent sarmak doğrudan tedavi edici bir yöntem olarak kabul edilmese de hafif baskının gerilim tipi baş ağrılarına iyi gelebilmesi mümkün. Ayrıca plasebo etkisinin de gerçekliğini düşünürsek sadece kendinizi daha iyi hissetmek adına da tülbentinizi bağlayabilir ve kendinizi dinlenmeye bırakabilirsiniz.

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