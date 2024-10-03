Dondurma hem serinleten hem de mutluluk veren bir lezzet! Özellikle yaz aylarında vazgeçilmezlerimizden biri. Ancak boğazı yakan o rahatsız edici his, dondurma keyfini gölgeleyebilir mi?

Peki, bu enfes soğuk tatlı, gerçekten boğaz ağrısına neden olur mu yoksa çocukken büyüklerimizin bizi korkutmak için söyledikleri bir şehir efsanesi mi?

Bir de dondurmanın boğaz ağrısını geçireceği konusunda söylentiler de var. Hepsine cevap veriyoruz.

Dondurma ve boğaz ağrısı arasında doğrudan bağlantı var mı?

Dondurma yemenin boğaz ağrısına neden olup olmadığı sorusu, pek çok kişinin aklını kurcalayan bir konu. Aslında dondurma, doğrudan boğaz ağrısına neden olan bir yiyecek değil.

Boğaz ağrısının en yaygın nedenleri virüsler ve bakteriler. Yani boğazınızın ağrımasının ana sebebi genellikle bir enfeksiyon, dondurma değil.

Yani tamamen sağlıklı bir boğazda dondurmanın ağrıya neden olması pek olası değil.

Dondurma boğaz ağrısına iyi gelebilir mi?

İlginç bir şekilde, özellikle bademcik ameliyatı sonrasında doktorlar, boğazdaki şişliği azaltmak ve ağrıyı hafifletmek için dondurma veya buz gibi yiyecekleri tavsiye edebiliyor.

Tabii ki bu noktada şeker oranı düşük, süt içermeyen buzlu dondurmalar daha çok öneriliyordu çünkü süt, bazı insanlarda balgam üretimini artırarak rahatsız edici olabiliyordu.

Ancak yapılan araştırmalar, sütün balgamı daha da arttırdığı yanılgısını çürüttü yani ağız hissi kişiden kişiye göre değişse bile sütün boğazı daha da arttırdığı yönünde herhangi bir veri bulunmadı.

Dondurma tüketirken nelere dikkat etmeliyiz?

Dondurma yemenin boğaz ağrısına neden olmayacağını bilmek rahatlatıcı olabilir ancak yine de bazı noktalara dikkat etmekte fayda var.

Özellikle kış aylarında ya da mevsim geçişlerinde soğuk havalarda dondurma yemek, ani sıcaklık değişimleriyle vücudu zorlayabilir. Aşırı soğuk dondurmaları hızlıca tüketmek, boğazınızı irrite edebilir ve sizi hassas hâle getirebilir.

Sonuç olarak, dondurma yemenin boğaz ağrısına doğrudan neden olduğuna dair bilimsel bir kanıt yok. Bu yüzden ister siz isterseniz de çocuğunuz gönlünüzce dondurma yiyebilirsiniz.

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