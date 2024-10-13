Baş ağrısı, her yaştan insanın karşılaştığı en yaygın rahatsızlıklardan biri. Ayrıca bu noktada oldukça yaygın olan bir ayrıntı var. Ağrının özellikle başın sağ tarafında hissedilmesi. Peki bunun sebebi ne olabilir?

Başı ağrıyan bir kişiyi gördüğünüzde genellikle ağrının sağ taraftan vurduğunu söylediğine tanık olmuşsunuzdur. Hatta kendiniz de bu durumu en az birkaç kez deneyimlemişsinizdir.

Gelin, sağdan sağdan gelen baş ağrılarının olası sebeplerine bakalım.

Özellikle sağ tarafta ortaya çıkan baş ağrılarının birçok sebebi vardır.

Beyindeki sinir sistemine dair sorunlar, tek taraflı baş ağrısına sebep olabilir. Bu noktada özellikle 3 önemli nörolojik durum öne çıkar.

Oksipital nevralji, omuriliğin üstünden kafa derisine kadar uzanan oksipital sinirlerin zarar görmesi veya iltihaplanması sonucu gelişir. Başın sağ arkasında ve boyunda görülen keskin ağrıların yanında ışığa hassasiyet, oksipital nevraljinin en belirgin işaretlerindendir.

Boyun ve baş arterlerin iltihaplanması sonucu ortaya çıkan temporal arterit, şiddetli baş ağrısının yanı sıra çene ağrısı, kas ağrısı ve şakaklarda hassasiyete neden olabilir.

Trigeminal nevraljide ise başta ve yüzde ani ve şiddetli ağrılar görülür. Genellikle başın sağ tarafını etkisi altına alan bu rahatsızlık, trigeminal sinirin hasar görmesi sonucuyla oluşur.

Nörolojik problemlerin yanı sıra ilaç kullanımı da bu baş ağrılarının sebepleri arasında olabilir.

Bazı reçeteli veya reçetesiz ilaçların yan etkileri arasında baş ağrıları yer alabilir. Özellikle ağrı kesicilerin aşırı miktarda kullanımı da baş ağrılarına neden olabilir. Bu tip ağrılar genellikle sabahları çok daha yoğun yaşanır ve sık sık tekrar eder.

Başınızın sağ tarafında görülen ağrıların farklı sebepleri de olabilir.

Mesela mevsimsel alerjiler, sinüslerde baskı oluşturarak baş ağrısına sebebiyet verebilir. Yine sinüslerde oluşan enfeksiyonlar, öğün atlamak, kan şekeri seviyelerindeki ani düşüşler, boyundaki kasların gerilmesi veya düğümlenmesi de tek taraflı baş ağrılarının yaygın sebepleri arasındadır.

Son olarak migreni de eklemeden geçmeyelim. Migren genellikle genetik faktörlerin de etkisiyle gelişen, başın bir tarafında yoğun zonklayıcı ağrılara sebep olan bir baş ağrısı türüdür. Bulantı, kusma ve ışık hassasiyeti bu probleme eşlik eder.

Özetle başınızın sağ tarafına baskı yapan ağrıların birçok sebebi vardır. En iyi teşhis için doktor tarafından muayene edilmeniz en doğrusu olacaktır.

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