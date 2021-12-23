Döviz Kurunu Fiyatlara Yansıtmayanlara Ceza Verilecek

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerin artacağını açıkladı. Bununla birlikte bu taraflara en ağır cezaların vereceğini de ekledi.

Eylül ayının başından bu yana Merkez Bankası tarafından yapılan müdahalelere rağmen artışı durdurulamayan döviz kuru sonucunda en sonunda dolar 18, euro ise 20 TL’yi aşmıştı. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz gün “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” ürününü duyurmasıyla döviz, büyük bir düşüş yaşamıştı.

Bu açıklamaların ardından dolar, bugün 11,64 TL, euro ise 13,19 TL’den işlem görürken akıllarda bir soru takılı kalmaya devam ediyor: Döviz kurundaki artış nedeniyle güncellenen fiyatlar, dövizdeki geri çekilmenin ardından düşecek mi? Otomobil fiyatlarında bir düşüş görmüş olmamıza rağmen birçok market ürününün fiyatında halen düşüş göremiyorken bugün, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan önemli bir açıklama geldi.

Dövizdeki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara ceza verilecek:

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara denetim yapılacağını, kuralları ihlal edenlere de ceza verileceğini duyurdu. Twitter hesabından açıklama paylaşan Muş, “Döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz. Vatandaşımızın hakkını-hukukunu kimseye çiğnetmeyiz!” ifadelerine yer verdi.

Özellikle teknolojik ürünlerin fiyatları kur etkisiyle astronomik seviyeye ulaşmışken dün de HP Genel Müdürü’nden benzer yönde bir açıklama gelmişti. HP Genel Müdürü Emre Alaman, kurdaki geri çekilmeyi üreticiler ve satıcıların fırsat olarak görüp fiyata düşüş şeklinde hızla yansıtacaklarını açıkladı.