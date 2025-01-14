Ticaret Bakanlığı, ABD gümrük vergileri, vergi uygulamaları ve gümrük işlemleri hakkında kapsamlı bilgiler sunan yeni bir rehber yayımladı.

Ticaret Bakanlığı, sınır ötesi e-ticaret kapsamında ABD'deki güncel gümrük vergileri ve dış ticaret süreçlerine ilişkin "Ülke Gümrük Uygulamaları (ABD)" başlıklı mini bir rehber yayımladı.

Ticaret Bakanlığı, ABD'ye yönelik e-ihracat yapanlar için önemli bir rehber hazırladı. Türkiye'den gerçekleştirilen e-ihracatta ABD'nin önde gelen pazarlardan biri olduğunu vurgulayan Bakanlık, bu pazara girişte önem arz eden konuları rehberde bir araya getirdi.

Yürürlükte olan gümrük vergileri ile ilgili ayrıntılar paylaşıldı

ABD’de yürürlükte olan gümrük vergileri ve dış ticaret işlemleri ile ilgili hazırlanan bu rehber, aynı zamanda vergi uygulamaları, gümrük işlemleri, belge örnekleri, kısıtlamalar hakkında genel bilgileri içeriyor.

Bakanlık, rehberde e-ticaretle ilgilenenlerin paketlerinin zamanında teslim edilebilmesi ve gümrük işlemlerinin eksiksiz tamamlanabilmesi adına ayrıntılı bilgiler paylaştı.