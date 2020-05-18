Dijital ortamda eğitim faaliyetlerine hız veren Ticaret Bakanlığı, Sanal Ticaret Akademisi, Export Akademi gibi eğitim uygulamaları ve Facebook ile KOBİ’lere yönelik çevrimiçi eğitim portalını hayata geçirmişti. Şimdi ise Amazon Türkiye ile dijital eğitim alanında işbirliği yaptı.

Amazon Türkiye'nin TOBB ETÜ ve Boğaziçi Üniversitesi'nin ortaklaşa hayata geçirdiği KOBİ’lere yönelik “BiTıkla Avrupa” online eğitimlerine, KOBİ’lerin e-ticaretinin artırılması için Ticaret Bakanlığı da eğitimleriyle katkıda bulunacak.

Türkiye genelinde TOBB’a bağlı ticaret ve sanayi odalarında ücretsiz olarak düzenlenecek eğitim seminerleri, KOBİ’leri e-ihracata daha çok yönlendirmeyi ve firmalara Avrupa'ya e-ihracat yolunda baştan sona rehberlik etmeyi hedefliyor. Eğitimlerde dünyada e-ticaretin seyri ve online pazar yerlerinin satıcılara sunduğu avantajlara ilişkin önemli bilgiler yer alıyor.

Bakanlığın hizmetleri ve destekleri hakkında bilgiler de Ticaret Bakanlığı uzmanlarınca hazırlanan eğitim programlarında aktarılıyor.

Covid-19 pandemisinin etkisiyle online platformların daha fazla kullanılmaya başladığına dikkati çeken Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı’nın da dijitalleşme anlamında çok önemli projelere ve eğitim programlarına imza attığını belirtti. Pekcan, KOBİ’lerin dijitalleşmelerine yardımcı olmaya ve ihracat kapasitelerini artırmaya devam etmek adına Bakanlığın önemli çalışmalar yaptığına dikkati çekerek, söz konusu eğitim programının da özellikle e-ihracat alanında küçük girişimcilerine yol göstermek için önemli bir rol oynayacağını söyledi.

Pekcan, bakanlığın KOBİ’lerden esnafa, kadın ve genç girişimcilerden ihracatçılara hizmetlerini ve desteklerini çok basit dilde ve kısa filmler, animasyonlar, videolarla aktardığını, bunun yanı sıra KOBİ’lerin e-ticaretin sağladığı imkanlardan en etkin şekilde yararlanmaları için online satış platformları, elektronik ticaret altyapı sağlayıcıları ve ödeme kuruluşlarıyla birlikte "E-Ticaret olarak KOBİ’lerin Yanındayız" dayanışma kampanyasını başlattıklarını ifade etti.

Pekcan, girişimcilere tek tek dokunmaya ve KOBİ’lere, küresel arenada rekabet edecek yetenekleri kazandırmaya devam edeceklerini vurgulayarak, “Covid-19 pandemisi nedeniyle hızla değişen dinamik ortamda Bakanlığımız KOBİ’lerimizi özellikle e-ihracatla dünyaya açmak için dijital dönüşüm çalışmalarına liderlik etmeye devam edecek.” şeklinde konuştu.