Ticaret Bakanlığı Influencer'lara Eğitim Vermeye Başladı

Ticaret Bakanlığı, "influencer" olarak da bildiğimiz sosyal medya ünlülerine eğitim verdi. Önümüzdeki dönemde de devam edecek eğitimlerde bu kişilerin dikkat vermesi gereken konulara değinildi.

Sosyal medya platformlarının popülerliğiyle artık hayatımızda “influencer” denen bir terim var. Yüksek takipçili farklı türden içerik üreten kişiler bu unvanı alıyorlar. Tabii ki bu kadar çok kişi tarafından takip edilmeleri de insanları etkileme ihtimallerini artırıyor.

Ticaret Bakanlığı, bu konuda bir hamle yaparak influencer’lara yönelik “Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı” düzenledi. Burada internet ünlülerine eğitim verildi.

2025 sonuna kadar 1000 influencer'a eğitim verilmesi hedefleniyor

Program; Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Reklam Özdenetim Kurulu iş birliğinde düzenlendi. Eğitimde, influencer’lara tüketici haklarına ve sosyal medya reklamlarına ilişkin yasal düzenlemeler, Reklam Kurulunun yapısı, işleyişi ve örnek kararlar hakkında sunum yapıldı.

Ayrıca pazarlama iletişiminin etik ve yasal kuralları, sorumlu reklamcılık ilkeleri, telif hakları, kişisel verilerin korunması, influencer’ların kaçınması gereken paylaşımlar ve konular gibi alanlarda da eğitimler verildi.

Birkaç gün önce gerçekleştirilen eğitime 300 bin ve üstü takipçisi olan 70 influencer katılım gösterdi. Gelen bilgilere göre bu katılımcılar, eğitimleri başarıyla tamamlayarak katılım belgesine sahip oldular. Bakanlık, eğitim programını 2 ayda bir İstanbul’da gerçekleştirecek. Hedefi ise 2025 sonuna kadar 1000 civarı internet fenomenine eğitim vermek. Influencer’ların program hakkındaki bilgilere buradaki internet sitesinden ulaşılabileceği de eklendi.