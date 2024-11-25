Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de kaç sosyal medya kullanıcısı olduğunu açıkladı.

Sosyal medya artık hepimizin hayatının bir parçası hâline gelmiş durumda. Artık dünya çapında neredeyse herkes bu tarz platformları kullanıyor. Tabii bu durum ülkemizde de pek farksız değil.

Peki Türkiye’de kaç sosyal medya kullanıcısı var? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bu sorunun cevabını verdi.

75 milyon kullanıcı var

Komisyonda bakanlığı ve ilgili kurumların 2025 yılı bütçesiyle ilgili sunum yapan Uraloğlu, sosyal medya platformlarına da değinmeden geçmedi. Açıklamasında ülkemizde sosyal medya kullanıcısı sayısının 75 milyon olduğunu ifade ederken bu sayının dünya genelindeki kullanıcı sayısının %1,4’üne karşılık geldiğini aktardı.

Türkiye’nin nüfusunun 85 milyon olduğunu düşündüğümüzde %88 civarının sosyal medya kullandığını anlayabiliyoruz. Ayrıca ülkemizde günlük internette geçen sürenin 7 saat olduğunu da sözlerine ekledi. Bu süre, dünya ortalamasının %8 üzerinde olduğumuzu ortaya koydu.

Bunlar dışında Uraloğlu, 11 ildeki 34 lokasyonda 5G şebekesi kurulduğunu ve izinler kapsamında testler gerçekleştirildiğini ifade etti.