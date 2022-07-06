TikTok'a 18+ Canlı Yayınlar Geliyor

Sosyal medya devi TikTok, canlı yayınların 18+ olarak kısıtlanmasını sağlayacak bir özelliğin testine başladı. Cinsel ve şiddet içerikli görüntüler bu canlı yayınlarda da kısıtlı kalmaya devam edecek ancak içerik üretici, yayına sadece 18 yaşından büyüklerin girmesini sağlayabilecek.

Dünyanın birçok ülkesinde sosyal medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin engellenmesi için çalışmalar yapılırken, sosyal medya platformlara da bu çalışmalara katılmaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde Instagram’dan yaş doğrulama sistemine dair haber almışken, bugün TikTok’tan da önemli bir haber geldi.

Günümüzün en çok kullanılan sosyal medya platformu, 18 yaş ve daha küçük kullanıcıların belirli canlı yayınları izlemesini engelleyen bir özelliği test etmeye başladı. Henüz sınırlı sayıda içerik üreticinin test edebildiği özellik, canlı yayınların yaş sınırını tamamen içerik üreticilerin tercihine bırakılacak.

Cinsel ve şiddet içerikli yayınlara izin elbette verilmeyecek:

Özellik, uygulamanın ayarlar bölümünde ‘Yetişkin konular’ ismiyle gözükecek. Bu tuşu aktifleştiren içerik üreticileri, canlı yayınlarına 18 yaş ve altı kullanıcıların erişmesini engelleyebilecek. Özellik ilk etapta kulağa çıplaklık ve şiddet gibi yayınların önünü açacak gibi gelse de durum tam olarak böyle olmayacak.

TikTok, canlı yayınların topluluk kurallarına uymaması durumunda, yani çıplaklık, cinsel faaliyet ve şiddet içermesi halinde platformdan kaldırılacağını ifade ediyor. Özellik, daha çok küçük yaştaki bireylerin yetişkin içeriklere (yetişkinlere yönelik komedi gösterileri vs.) erişimini engellemek için kullanılacak. Böylece şiddet ya da cinsellik içermeyen canlı yayınlar 18+ canlı yayınlara dönüşmüş olacak.