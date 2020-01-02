TikTok, İlk Defa Şeffaflık Raporu Yayınladı

Sosyal medya siteleri zaman zaman hangi ülkelerden kullanıcı bilgilerinin teslim edilmesi ya da hesapların kapatılması için talepler aldıklarını açıkladıkları şeffaflık raporları yayınlar. TikTok da ilk defa şeffaflık raporu açıkladı.

Zaman zaman devlet kurumları, sosyal medya ve teknoloji firmalarıyla iletişime geçerek kullanıcıların bilgilerini ister ya da hesapların kapatılması talebinde bulunabilir. Firmalar bu isteklere bazen uyar bazen uymaz. Fakat bu istekler her zaman şeffaflık raporlarıyla kamuoyuna duyurulur.

TikTok’un ilk raporu

TikTok, kurulduğundan bu yana ilk şeffaflık raporunu yayınladı. Raporlara göre Çin, ilginç bir şekilde sosyal medya uygulamasından hiçbir kullanıcı verisini istememiş ve hiçbir içeriği kaldırtma girişiminde bulunmamış. Kanada ise yalnızca tek bir vakada, kullanıcının tehlike altında olduğunu düşündükleri bir acil durumda kullanıcı bilgilerine erişim istemiş.

Raporda en çok talepte bulunan ülkenin Hindistan olduğu ve 107 defa TikTok’tan kullanıcılara dair bilgi isteği ya da içeriklerin kaldırılması yönünde talepte bulunduğu da raporla birlikte ortaya çıktı. Onu ise toplam 79 başvuru ile ABD takip ediyor.

TikTok'un Çin ile ilişkisi sorgulanıyor

Açıklama, TikTok’un 2019 yılında Çin ile olan ilişkilerinin incelenmesinden sonra açıklandı. The Washington Post gazetesinde yayımlanan bir raporda, sosyal medya uygulamasının Çin hükümetini mutlu etmek için Hong Kong’daki protestocuların ürettiği içerikleri sansürlediği öne sürülmüştü.

TikTok bu iddiaları reddetmiş olsa da ABD hükümeti yine de firma için bir Ulusal Güvenlik Soruşturması başlatıyor. ABD ordusu da yakın zamanda askerlerin bu uygulamayı kullanmasını yasaklamış ve TikTok’u bir siber tehdit olarak nitelendirmişti.

Öte yandan Kanada’da durum daha farklı. Uygulama ülkede oldukça popüler ve TikTok da kendi Kanada kolunu açıyor. Firma Kanada’da üç pozisyon için iş ilanı yayınlamıştı.