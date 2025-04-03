TikTok’un Avrupa’daki kullanıcı verilerinin Çin’deki çalışanların erişimine açıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

TikTok’la ilgili Avrupa’da ciddi bir konu gündeme geldi: Kullanıcı verilerinin Çin’e aktarıldığı ortaya çıktı. Yaşanan bu gelişmenin ardından harekete geçen yetkililer, platforma 500 milyon euroyu aşabilecek bir ceza kesmeye hazırlanıyor.

TikTok’un Avrupa’daki kullanıcı verilerinin, Çin’deki çalışanlar tarafından erişilebilir durumda olduğu ortaya çıktı. Avrupa Birliği'nin veri koruma kurallarının ihlal edildiği gerekçesiyle TikTok hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın nisan sonuna kadar sonuçlanması bekleniyor.

TikTok verileri ABD’ye gönderdiğini savundu ancak Çin detayı dikkat çekti

TikTok’un Avrupa merkezi Dublin’de yer aldığı için süreci İrlanda Veri Koruma Komisyonu üstlendi. Soruşturmanın başladığı 2021 yılında, dönemin İrlanda Veri Koruma Komiseri Helen Dixon konuyla ilgili ilk açıklamayı yaptı. Dixon, TikTok’un verileri Çin’e değil, ABD’ye aktardığını bildirdiğini ancak Çin’de görevli yapay zekâ ve bakım mühendislerinin bu verilere erişme ihtimalinin bulunduğunu ifade etti. Ne kadar ceza kesileceği ya da kararın tam olarak ne zaman duyurulacağı şimdilik belli değil. Ancak konuşulanlara bakılırsa ceza 500 milyon euroyu geçebilir.

ByteDance, yalnızca Avrupa’da değil, aynı zamanda ABD’de de önemli bir baskıyla karşılaştı. Şirket, TikTok’un ABD’deki faaliyetlerini devretmek üzere 5 Nisan’a kadar bir alıcı bulmak zorunda kaldı. Alternatifler arasında Amazon gibi büyük şirketlerin devreye girmesi ya da mevcut yatırımcıların yeni ve bağımsız bir yapı oluşturması yer aldı.