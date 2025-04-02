TikTok'un ABD'de yasaklanmasına günler kala Amazon'dan satın alma teklifi geldi.

The New York Times’ın haberine göre e-ticaret devi Amazon, TikTok’un ABD’de satılması ya da yasaklanması için belirlenen son tarihe yalnızca birkaç gün kala platformu satın almak için teklif sundu. Gelen ilk bilgilere göre Amazon’un teklifi pek de ciddiye alınmış değil.

ABD’de Amerikalıları Yabancı Düşman Kontrollü Uygulamalardan Koruma Yasası kapsamında Çin’in TikTok üzerindeki etkisini sınırlamaya yönelik düzenlemeler 19 Ocak’ta yürürlüğe girmişti ancak Başkan Donald Trump, Adalet Bakanlığı’na uygulamanın tamamen yasaklanmasını önlemek için 75 günlük bir erteleme süresi tanımıştı.

Bu süre 5 Nisan'da sona eriyor ve TikTok’un ABD operasyonlarının devri gerçekleşmezse uygulama yeniden yasaklanma riskiyle karşı karşıya kalacak.

Trump teklifleri değerlendirmeye başlıyor

Şu anda Trump yönetimi Oracle ve Perplexity gibi büyük teknoloji şirketlerinin yanı sıra ünlü YouTuber MrBeast (Jimmy Donaldson), Shark Tank sunucusu Kevin O’Leary, Employer.com kurucusu Jesse Tinsley ve milyarder Frank McCourt gibi isimlerden gelen satın alma tekliflerini değerlendiriyor. Trump, son yaptığı açıklamada önümüzdeki günlerde Beyaz Saray yetkilileriyle bir araya gelerek son kararı kendisinin vereceğini belirtmişti.

ByteDance, TikTok’u satmayacağını defalarca dile getirdi ancak yasak ihtimalinin giderek yaklaşmasıyla bu kararın değişip değişmeyeceği belirsizliğini koruyor. Trump’ın yasak kararını erteleyip ertelemeyeceği ise bir diğer merak konusu.