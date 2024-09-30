TikTok fenomenlerinin sivilce tedavisi için verdikleri bir tavsiyenin, hiçbir bilimsel gerçeği olmadığı anlaşıldı. Eğer bu tavsiyeyi duyduysanız kesinlikle kulak asmayın.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından TikTok, zaman zaman oldukça gereksiz akımlara ev sahipliği yapıyor. Yapılan bir araştırma ise en yeni akımlardan bir tanesinin insanları kanser riskiyle karşı karşıya getirdiğini gözler önüne seriyor.

Bazı TikTok fenomenleri, son dönemlerde hiçbir bilimsel temeli olmayan bir tavsiye vermeye başladılar. Buna göre eğer sivilce sorunu yaşıyorsanız bunun çözümü çok basit. Ya yoğun güneş ışığına maruz kalacaksınız ya da solaryuma gireceksiniz. Eğer bu tavsiyesi siz de gördüyseniz lütfen dediklerini yapmayın.

Güneş ışığı maruziyeti veya solaryumun sivilcelere faydası yok

Güneş ışığı ve solaryumun mantığı olan ultraviyole ışık radyasyonu, bazı cilt sorunları için kullanılıyor. Hem de çok uzun zamandır. Ancak güneş ışığı maruziyeti veya solaryumun sivilcelere iyi geldiğini gösteren hiçbir bilimsel çalışma bulunmuyor. Hatta yapılan çalışmalarda güneş ışığı ile solaryumun, sivilcelere hiçbir etkisi olmadığını gözler önüne sermiş durumda.

Üstelik güneş ışığı ile solaryuma fazla maruz kalmanın riskli olduğu ise zaten bilinen bir şey. Atacağınız yanlış adımlar, ciddi güneş yanıkları yaşamanıza veya cilt kanseri gibi hastalıklara yakalanmanıza sebep olabilir. Üstelik ultraviyole ışığa fazla maruz kalmak, erken yaşlanmaya yol açıyor. Hâl böyleyken TikTok fenomenlerinin verdikleri tavsiye, deli saçmasından başka bir şey değil.