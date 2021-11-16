TikTok’ta hem garip hem de üzücü diyebileceğimiz yeni bir akım başladı. Akım dahilinde kullanıcılar, birkaç sene önce aldıkları ev ve arabaları göstererek kendi aldıkları fiyatları ve şu anki fiyatlarını duyurdu.

Gün geçmiyor ki TikTok’ta tatları kaçıran bir akım daha ortaya çıkmasın. Bu seferki içeriklerin rahatsız edici olması aslında iki nedenli. Biri görgüsüzlük kültürünün bayat video editleriyle pekiştirilmesi, diğeri ise ülke ekonomisinin araba fiyatlarında yarattığı olumsuz etki.

TikTok’ta insanların arabalarını göstererek arabanın ilk satın aldıklarındaki ve şu anki fiyatlarını gösterdikleri bir akım başladı. “Hırsından geberiyorsun, hasetten geberiyorsun” sözlerine sahip bir şarkı eşliğinde gösterilen arabaların “öncesi, sonrası” fiyatları, izleyenlerde “ne ara buralara geldik” dedirtti.

TikTok’ta boy göstermeye başlayan “aldığım fiyat, şimdiki fiyatı” başlıklı videolardan bazıları:

“KISKANMA” adlı şarkı eşliğinde videolara eklenen şahsi araçlar, hem içeriğin kendisine hem de araba fiyatlarının bitmek bilmeyen yükselişine yuh dedirtti. Ancak akımın tek parçası arabalar değildi. Az da olsa evlerini gösteren kullanıcılar da oldu. Ev fiyatlarının da sadece birkaç sene içinde geldiği nokta, tahmin edebiliyoruz ki hepimizin içini acıttı.

Örnek vermek gerekirse birkaç sene önce 300 bin TL’ye alındığı ifade edilen aracın şu anki ikinci el fiyatı 1 milyon olarak gösterildi. 2011’de 37 bin 500 TL’ye alınan bir Hyundai aracın şu anki ilan fiyatı ise 190 bin TL olarak gösterildi. Evlere gelecek olursak da 3 sene önce 600 bin TL’ye alınan iki dairenin değerinin şu an 3 milyon TL olduğu, videoda izleyicilerin gözüne sokuldu. Ne diyelim, nazar değmesin.