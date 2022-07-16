TikTok'un küresel güvenlik şefi Roland Cloutier, şirketteki görevini bırakma kararı aldı. Son zamanlarda ABD'deki kullanıcıların verilerinin güvenliği konusundaki iddiaların ardından alınan bu hamlenin, endişeleri en aza indirmek için olduğu aktarıldı.

Sosyal medya platformu TikTok, gün geçtikçe daha da yaygınlaşıyor ve en çok kullanılan dijital mecralar arasındaki yerini koruyor. Geçtiğimiz günlerde tartışmalı platformun artık içeriklerine yaş sınırı getirmeyi planladığını sizlerle paylaşmıştık.

Şimdi ise veri yönetimi konusunda eleştirilen Çin merkezli platformun üst düzey yetkilileri ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Gelen açıklamalara göre bundan iki buçuk yıl önce TikTok’un güvenlik şefi olarak işe alınan Roland Cloutier, görevini bırakma kararı aldı. Bu istifanın, şirketin veri yönetme biçimindeki yeniden yapılanmanın bir parçası olduğu ifade edildi.

İstifa, ABD’deki kullanıcı verileri konusundaki endişeleri azaltmanın bir parçası

Bizim de sizlerle paylaştığımız üzere, geçtiğimiz haftalarda TikTok’un ABD’deki kullanıcıların verilerine uygunsuz olarak eriştiği ve hatta bu verilerin Çin hükümeti tarafından kullanılabildiği iddia edilmişti. Bunun ardından da ABD’deki yetkililerin konu hakkında harekete geçtiği aktarılmıştı. Çinli şirket ByteDance altında faaliyet gösteren TikTok ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

Şimdi ise şirketin ABD kullanıcılarına ait verileri yönetimi konusunda bir hamle yaptığı görüldü ve Roland Cloutier’ın istifası açıklandı. TikTok CEO’su Shou Zi Chew ve ByteDance Başkan Yardımcısı Dingkun Hong ise açıklamalarında, ABD’deki kullanıcı verilerinin güvenliği konusundaki endişeleri en aza indirmek için çalıştıklarını ifade ederken veri yönetimi için yeni bir departmanın oluşturulacağını da ekledi.

Her iki yöneticiye göre konu hakkında özel bir güvenlik ekibi kurmak, küresel baş güvenlik sorumlusu Cloutier’in rolünün kapsamını değiştirdi. Bu nedenle Roland Cloutier, 2 Eylül tarihinden itibaren görevini bırakma kararı aldı. Ayrıca Cloutier’in şirkette stratejik danışman rolünü üstleneceği ve üst düzey yönetici olmaya devam edeceği aktarıldı. Cloutier’in yerine ise geçici olarak eski güvenlik sorumlusu Kim Albarella’nın geleceği ifade edildi.

Son olarak TikTok CEO’su, yenilenen güvenlik planları kapsamında Çin merkezli çalışanların ABD’deki kullanıcıların verilerine erişiminin ‘sınırlı’ olacağını, verilerin özel bilgileri içermeyeceğini ve bunun ABD hükümetiyle birlikte belirlenen protokollere uygun bir şekilde yapılacağını ifade etti. Ayrıca, verilerin Çin Komünist Partisi ile hiçbir zaman paylaşılmadığı da CEO’nun açıklmalarında yer aldı.