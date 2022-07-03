Popüler sosyal medya platformu TikTok, geçtiğimiz sürede ABD’deki kullanıcı verilerine Çinli çalışanların izinsiz bir şekilde eriştiği konusunda suçlanmıştı ve dava açılmıştı. Bunun üzerine şirketin CEO’su, ABD’deki senatörlere bir mektup yazarak durumun böyle olmadığını açıkladı.

TikTok çalışanlarından yakın zamanda yayınlanan açıklamalara göre Çinli çalışanlar, kamuya açık olmayan ABD kullanıcı verilerine tekrar tekrar ve uygunsuz bir şekilde erişiyor. Tiktok kullanıcı verilerinin ABD merkezli bir güvenlik ekibi tarafından korunduğu ve kontrol edildiğine dair daha önceki iddialar vardı.

Buna rağmen sosyal medya devinin birkaç kez kullanıcı verilerine uygunsuz bir şekilde eriştiği ve muhtemelen doğrudan Çin hükümetine bilgi sızdırdığından şüpheleniliyordu. Şimdi ise bir TikTok yöneticisi, kongreye şirketin bilgileri ByteDance'den nasıl koruyacağını ve ABD'deki bir Oracle veri merkezinde nasıl barındıracağını açıklayan bir mektup yazdı. Peki mektupta ne yazıyor?

‘Yapılan suçlamalar ve imalar yanlış’

TikTok CEO'su Shou Zi Chew tarafından yazılan mektup, şirketin ABD merkezli Oracle veri merkezlerinde saklanan tüm bilgileri nasıl tutacağını açıklamak için dokuz ABD senatörüne gönderildi. Veriler, ABD merkezli bir güvenlik ekibi tarafından periyodik olarak denetlenecek.

Chew, mektupta TikTok'un güvenlik açısından en çok incelenen platformlardan biri olduğunu ve ABD kullanıcı verilerinin güvenliğiyle ilgili herhangi bir şüpheyi ortadan kaldırmayı hedeflediğini belirtti. TikTok'tan gelen takip mektubu, Marsha Blackburn, John Thune ve şirketi ve veri uygulamalarını sorgulayan diğer bazı ABD senatörlerinin sorularına yanıt olarak gönderildi.

BuzzFeed, ByteDance'in veri güvenliği uygulamalarına ve kusurlarına ilişkin bir haber yapmıştı ve mektubun senatörlere gönderilmesinin sebebi de bu. TikTok'tan gönderdiği mektupta, BuzzFeed makalesindeki suçlamaların ve imaların yanlış olduğunu ve gerçeklerle desteklenmediğini belirterek, şirket adına herhangi bir yanlış yapılmadığını belirtiyor.

Cuma günü Senatör Blackburn, Chew'in mektubunun Çin Komünist Partisi'nin şirket üzerindeki etkisine ilişkin korkuların haklı olduğunu kanıtladığını söyledi. TikTok'un Kongre'den önce tekrar ifade vermesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.